Twitteraar vergeet kerstcadeaus op trein, NMBS schiet ter hulp

26 december 2019

14u07

Bron: Twitter 0 Het leukste van het web Een 37-jarige man uit Brussel, op Twitter actief onder de naam ‘Aspeak’ moest zijn familie bijna teleurstellen deze kerst. De man vergat op kerstavond zijn cadeaus op de trein. Dankzij de behulpzame beheerder van het Twitteraccount van de Franstalige afdeling van de spoorwegmaatschappij en de treinbegeleider, kon de man zijn familie toch nog verrassen met geschenken.

@SNCB j ai oublié mes cadeaux dans le S10 2066 en direction d Alost 😭😭😭😭 Aspeak(@ AspeakGaming) link

De Twitteraar liet dinsdagnamiddag weten aan de SNCB dat hij zijn kerstcadeaus was vergeten op de trein richting Aalst. Hij plaatste de plastic zak met daarin twee cadeaus onder zijn stoel, maar vergat die mee te nemen toen hij afstapte in Ternat. De klantendienst-medewerker contacteerde meteen na de noodkreet op Twitter de treinbegeleider op de trein, waarna die op zoek ging naar de vergeten geschenken. (lees verder onder de Tweet)

YEAHHHHHH !

On a vos cadeaux !

Le train sera à 18h30 à Ternat. Rdv au milieu du train pour que vous puissiez les récupérer.



^Lorenzo SNCB(@ SNCB) link

Amper een kwartiertje later waren de cadeaus terecht. De verstrooide man kon het zakje ophalen toen de trein even later opnieuw halt hield in Ternat. “Afspraak in het midden van het perron,” Twitterde de behulpzame klantendienst nog. (lees verder onder de Tweet)

Minder dan een uur nadat hij het zakje vergeten was, kreeg de man zijn geschenken terug bezorgd. Dankbaar plaatste hij een selfie samen met de treinbegeleider op Twitter. “Dit is de magie van kerst,” reageerde de SNCB.

Twitteraars reageerden enthousiast op deze ‘live-zoekactie’, en Lorenzo van de SNCB-klantendienst deelde nog een verhaal met happy end: “Eerder vandaag werd een arme nieuwe jurk vergeten op een van onze treinen. Ook zij is terecht en klaar om de dansvloer in vuur en vlam te zetten!” Hij gaf tenslotte iedereen nog een goede raad mee: “Controleer steeds uw zitplaats voor het afstappen.”

Et pourtant c'est encore arrivé aujourd'hui avec une pauvre robe de nouvel an oubliée dans l'un de nos trains.

Elle est de retour et prête à enflammer le dancefloor !



Conseil du jour : toujours bien checker sa place avant de descendre du train.

^Lorenzo SNCB(@ SNCB) link