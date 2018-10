Twitter in de ban van nieuwe illusie : is het een kraai of een kat?

Het leukste van het web

Naar goede gewoonte vind je op het internet altijd wel een foto waar je twee maal naar moet kijken. Of ben je de heisa rond ‘ The Dress ’ en ‘ Laurel en Yanny ’ misschien al vergeten? Nu doet deze foto de ronde op sociale media. “Deze kraai is interessant want ... het is eigenlijk een kat” luidt het onderschrift. Schaam je vooral niet: wij moesten ook 2 keer kijken