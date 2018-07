Twintiger redt pier van de vlammen... door erop te plassen kg

31 juli 2018

16u18

Bron: BBC 0 Het leukste van het web Een alerte twintiger heeft vrijdag op eigen houtje een brand geblust op de pier in het Engelse kuststadje Southend. De jonge vader zag de planken smeulen en wist dat hij snel moest handelen. Hij had dan wel geen water voorhanden, maar wél een volle blaas - en dat bleek genoeg.

Thomas Watson (22) had net een dagje strand achter de rug met zijn vriendin en jonge dochtertje toen ze nog een wandeling maakten over de pier van twee kilometer. Plots zag de man hoe even verderop rook opdoemde tussen de planken. Wanneer hij naartoe rende, bleek dat er ook kleine vlammetjes waren ontstaan.

Aangezien er niemand anders meer op de pier aanwezig was, besloot Watson het heft in eigen handen te nemen. “Ik nam initiatief en besloot mijn blaas te ledigen”, zo vertelt hij in een bericht op Facebook. Tegelijkertijd belde zijn partner de brandweer op. Die kwam ter plaatse, maar konden enkel constateren dat het gevaar inmiddels al geweken was. Dankzij het plasje van de twintiger.

Eigen sproeisysteem

Onderzoek van de brandweer wees uit dat het brandje wellicht ontstond door een blikseminslag. Een woordvoerder van de gemeente bedankte Watson later voor zijn snelle optreden. “Hoewel we erop vertrouwen dat ons sproeisysteem spoedig in actie was gekomen, begrijpen we dat de bezoeker zijn eigen sproeisysteem gebruikte om snel het mini-inferno te blussen.”

Het gezin wordt uitgenodigd om de pier in de toekomst nog eens gratis te bezoeken. “Maar we vragen beleefd dat hij zijn broek dichthoudt deze keer”, wordt eraan toegevoegd.