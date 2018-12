Tuinketen biedt twee dennenappels aan voor 5 euro Ton Voermans

04 december 2018

10u14

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Een gezellige kerst is te koop. Tuincentra puilen uit van de lichtjes, ballen en natuurlijk materiaal. De Nederlandse keten Intratuin die ook actief is in ons land, vraagt 5 euro voor twee dennenappels. ‘Wááát?!?’

Op de sociale media liggen mensen in een deuk om de gekkigheid in het tuincentrum. In het bos struikel je dit jaargetijde immers over de afgevallen dennenappels.

De tekstschrijver van Intratuin heeft zijn best gedaan om er nog iets van te maken, ook al vergeet hij de tussen-n in dennenappel: ‘De denneappels maritima van Intratuin zijn vrolijk, decoratief en met een beetje nepsneeuw snel in winterse sfeer te krijgen. De denneappels kunnen gemakkelijk gebruikt worden in een kerststuk of als decoratie op een kerstkrans. Verkrijgbaar in verschillende kleuren of gewoon naturel. Voor ieder wat wils.’ Diezelfde tekst vinden we ook op de Belgische site terug, al is de prijs bij ons lager: voor 2,49 euro kan je ze kopen in een van de vier Vlaamse vestigingen van Intratuin.

Behalve veel vermaak om de malligheid in de tuincentra is er ook ergernis. De dennenappels worden in Nederland en België verkocht in een milieuonvriendelijk plastic doosje.

Okay. Nederland is af. De dennenappels die ik van mijn stoepje veeg worden bij de @intratuin voor 5 euro per twee verkocht. De mensen zijn compleet geschift! pic.twitter.com/91C0987Xm9 ikwasinharen.nl(@ IkwasinHaren) link

@intratuin draagt haar steentje aan de klimaatcrisis bij door de korte koolstofcyclus af te kappen: Afgevallen dennenappels worden opgeraapt en per twee in een plastic doos gedaan en met dieselvrachtwagens naar filialen gebracht.



We sporen niet pic.twitter.com/3r9C5iGobL ☀️Lars Boelen 🌍(@ LarsBoelen) link

Te koop: mooie onbehandelde droge dennenappels Gedroogd in onze woonkamer en de beestjes lopen nu ergens in ons huis dus.. Doe een bod, graag pb #dennenappels #intratuin #praxis #duurzaam via @Marktplaats geen enkele reactie. Via Twitter wel, zeker na het bericht van @RTLnieuws pic.twitter.com/ofedz7S5VM Matthijs 21st century skills voor organisaties(@ Matthijs_Skills) link

Laat uw #Intratuin-dennenappels nu extra voordelig ruiken. Dit jaar verkoop ik de lucht van kerst. De verpakking is voorzien van gaatjes om ervoor te zorgen dat de lucht in optimale conditie bij u (kakelvers!) aankomt. Ik doe het omdat u het verdient! https://t.co/j1naiCAciN 🐠 Fish918 🐟(@ Fish918_) link

In Vlaanderen kunnen de dennenappels voor 2,49 euro de jouwe worden:

