Trump tweet en blundert: Amerikaanse bevolking vraagt zich grappend af wat een "Smocking Gun" is

11 december 2018

15u16

Bron: The Guardian 0 Het leukste van het web Trumps laatste typo op Twitter entertaint vriend en vijand. Voor de president zelf komt het wel ongelegen aangezien zijn tikfoutje de aandacht afleidt van een vurig pleidooi waarin hij nogmaals beweert dat zijn campagne niet beïnvloed werd door Russische inmenging. Jammer genoeg vervangt hij daarbij de uitdrukking “smoking gun” door “Smocking Gun”.

“Na de getuigenis van James Comey vinden de democraten geen bewijs dat mijn verkiezingscampagne verbindt met Rusland”, dat wilde Trump zeggen met zijn Engelstalige variant. Maar in plaats van “smoking gun”, een uitdrukking die synoniem staat voor ‘bewijs’, schreef hij “Smocking Gun”. Tot tweemaal toe zelfs, in een tweet van slechts 43 woorden. “No Smocking Gun… No Collusion”, besluit Trump wat verderop in zijn berichtje. Alsof de typefout niet erg genoeg is, gebruikt de president telkens hoofdletters om de term in de verf te zetten.

“Democrats can’t find a Smocking Gun tying the Trump campaign to Russia after James Comey’s testimony. No Smocking Gun...No Collusion.” @FoxNews That’s because there was NO COLLUSION. So now the Dems go to a simple private transaction, wrongly call it a campaign contribution,... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Het duurde slechts enkele minuten voordat Trumps bericht viraal ging, nog sneller dan normaal. “Waarom gebruikte hij geen autocorrectie?”, vraagt een eerste ‘volger' zich luidop af. En wat in godsnaam is een ‘Smocking Gun’ eigenlijk? “Technisch gezien heeft Trump gelijk. Er is geen smocking gun”, besluiten anderen de discussie.

A smocking gun sounds like something a well-prepared contestant would bring to Project Runway Adam Feldman(@ FeldmanAdam) link

Well, technically, he’s right There is no smocking gun. James Oliphant(@ jamesoliphant) link

Al is de term tot zover nog onbekend, ‘Smocking Gun’ is in ieder geval een online hit volgens Google Trends. En Trump zelf moeide zich voor één keer niet. Een slimme zet, dat vindt twitteraar Bill Mitchell.

Why would Trump use "Smocking Gun," capitalized as to draw even more attention to it?



Because he is MOCKING the Democrats for having no smoking gun.



Consider yourselves #smocked Democrats. Bill Mitchell(@ mitchellvii) link

