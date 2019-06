Trump overtreft zichzelf bij The Queen met onnavolgbare handdruk jv

04 juni 2019

00u03 0 Het leukste van het web Een begroeting die hij oppikte op straat, of gewoon de nieuwste Trumpshake? Alleszins gaf de Amerikaanse president de Britse Queen een erg originele handdruk. Misschien wel zijn strafste tot nu toe. Of was het hare majesteit die Trump verraste?

Bij zijn vorige ontmoeting met Queen Elizabeth II had Donald Trump haar al eens letterlijk voor de voeten gelopen. Dat zou hem geen tweede keer overkomen. Ditmaal verscheen hij inderdaad beter voorbereid, wat het protocol betreft. Toch konden de camera’s niet anders dan de Amerikaanse president betrappen op een nieuwe ‘Trumpshake’ op de trappen van Buckingham Palace.

Doorgaans rukt Trump net niet de arm van de andere persoon uit de kom en wordt er niet éérder gelost dan wanneer hij dat bepaalt. Maar bij Her Majesty The Queen paste natuurlijk eerder een zekere ingetogenheid. En toch slaagde de president erin om haar de hand compleet op z’n Trumps te drukken.

Op sociale media vroegen sommigen zich al snel af of die vreemde groet - iemand noemde het “een handdruk uit de getto in tien stappen” - wel binnen het protocol viel. Die regels vereisten van de president overigens ook een buiging, die - als ze er al was - dan toch uiterst subtiel uitgevoerd werd.

Nog een Twitteraar legde dan weer de verantwoordelijkheid van de verrassende handdruk bij The Queen zelf. Hij zou het weleens bij het rechte eind kunnen hebben. Touché!

A single frame from Trump and Brenda's elaborate, ten-step ghetto handshake. pic.twitter.com/vCN9aGsq31 Damian Counsell(@ DamCou) link

Het zou mogelijk niet de enige uitgekiende boodschap van de 93-jarige Britse vorstin zijn. Volgens ‘royal watchers’ viel het ook op dat prins Charles, tegen het protocol in, als eerste het Amerikaanse presidentskoppel Donald en Melania Trump ging begroeten. Bij het bezoek van Barack en Michelle Obama in 2016 nam The Queen nog zelf die honneurs waar. Een duidelijke hint dat ze haar zoon stilaan meer koninklijke verantwoordelijkheid wil geven? Of een stille wenk met een ander oogmerk?

Queen confuses Trump with complex street handshake pic.twitter.com/bxTaHvYzTy Neal Underwood(@ neal_sousbois) link