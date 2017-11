Trump ontdekt op internationale top dat nieuwe premier Nieuw-Zeeland niet op haar mondje gevallen is Koen Van De Sype

Bron: Newsroom 0 AFP Jacinda Ardern tijdens een fotomoment. Rechts Donald Trump. Het leukste van het web Jacinda Ardern (37) is sinds drie weken de premier van Nieuw-Zeeland en ze is niet snel onder de indruk als ze andere wereldleiders ontmoet. Dat ondervond ook de Amerikaanse president Donald Trump toen hij een opmerking over haar maakte op een internationale top in Vietnam.

Ardern vertelde zelf over het voorval - dat plaatsvond op een meeting van landen die aan de Grote Oceaan grenzen (APEC) - in een interview met de Nieuw-Zeelandse nieuwssite Newsroom. “Ik was aan het wachten om voorgesteld te worden op het galadiner, toen Donald Trump opeens op de schouder tikte van de persoon die naast me stond. Met een knikje in mijn richting zei hij: ‘Deze dame heeft flink wat commotie veroorzaakt in haar land’, doelend op mijn onverwachte verkiezingsoverwinning.”

“Ik antwoordde: ‘Wel, weet je, misschien bij maar 40 procent van de mensen.’ (De conservatieve Nationale Partij haalde met 44,4 procent de meeste stemmen, maar werd opzijgezet doordat de Labourpartij van Jacinda Ardern samen met de Groenen en NZF een coalitie vormden, red.) En toen hij de opmerking herhaalde: ‘Niemand heeft opgestapt in een protestmars toen ik verkozen werd.’”

Het was pas achteraf dat ze naar eigen zeggen besefte dat Trump dat slecht had kunnen opnemen. “Hij lachte even, maar het was pas nadien dat ik besefte dat hij dat wel eens slecht had kunnen aflopen. Maar dat gebeurde gelukkig niet.”

