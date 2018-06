Trump doet het weer: 5 grote internationale akkoorden waar Trump al uitgestapt is Redactie

20 juni 2018

13u20 1

De Verenigde Staten trekt zich terug uit de VN veiligheidsraad. De VS vindt de veiligheidsraad een "hypocriete organisatie". Het is niet de eerste keer dat President Donald Trump uit een internationaal akkoord of internationale organisatie stapt.

Paar dagen na zijn inhuldiging in januari 2017 maakte hij al een einde aan het vrijhandelsakkoord dat zijn voorganger Barack Obama nog ondertekende. En zo beëindigde Trump nog verschillende samenwerkingen .

Dit zijn de 5 grote akkoorden waar Trump de VS ondertussen al uit terugtrok.