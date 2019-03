Tranen van geluk: Annette (77) uit Meise na tien maanden herenigd met weggelopen kat Bo HA

06 maart 2019

11u41

Bron: La Dernière Heure, Facebook 7 Het leukste van het web Tranen van blijdschap rolden maandag over de wangen van Annette, een 77-jarige vrouw uit Meise. Tien maanden geleden verdween haar kat Bo, maar onlangs dook de viervoeter plots op in Ukkel, zo’n 25 kilometer verderop. Begin deze week werden baasje en poes weer herenigd. En dat verliep bijzonder emotioneel.

Annette is al heel haar leven een groot dierenliefhebster. Vroeger gaf ze katten uit de buurt te eten en liet ze zelfs een aantal straatkatten castreren om te verhinderen dat dieren zouden geboren worden die aan hun lot worden overgelaten. Bo was zo’n straatkatje. Annette ving het dier op toen het nog een kitten was en de twee smeedden een hechte band. Maar vorig jaar nam de poes plots de benen. Annette was er het hart van in.

“Ze huilde elke dag”, zegt Karin Traub van vzw Souki, een vereniging die zich inzet voor het welzijn van katten en de twee weer samenbracht. In Meise wist iedereen dat Bo weg was, zelfs de burgemeester. Annette en haar familie probeerden het dier terug te vinden en hingen onder andere affiches op, maar die pogingen leverden niets op. De zwarte viervoeter met witte snoet leek maandenlang van de aardbol verdwenen.

Tot afgelopen maandag, toen de 77-jarige Annette plots telefoon kreeg van vzw Souki: Bo was terecht. De poes werd teruggevonden in een park in Ukkel, liefst 25 kilometer verderop. De kat was een buurvrouw van Traub gevolgd, die regelmatig eten uitzet voor straatkatten in het park. Eenmaal thuis verwittigde die dame vzw Souki en het geluk stond aan hun kant: de kat bleek gechipt, en dus kon de vereniging haar baasje makkelijk opsporen.

Tranen van geluk

Nog diezelfde dag trok Annette naar Ukkel. Gelukkig deed ze dat niet alleen, want meteen na aankomst liepen de emoties hoog op. “Bo nestelde zich in de armen van haar baasje en Annette stopte niet met huilen en tegen de kat te praten. ‘Je mama is hier’, zei ze”, vertelt Traub. “Even dacht ik dat ze iets aan haar hart zou krijgen, zó overmand door emoties was ze.”

Volgens Traub krijgt vzw Souki dikwijls met dierenleed te maken, maar dit verhaal kende gelukkig een mooi einde. “Dat doet ons plezier. In de kamer hield niemand het droog toen Annette en Bo elkaar terugzagen.” Traub benadrukt dan ook het belang van katten te laten chippen. “Dat bespaart baasjes mogelijk veel verdriet wanneer hun huisdier wegloopt.”

Vzw Souki meldt op Facebook dat deze week nog een tweede eigenaar met zijn weggelopen kat kon herenigd worden. Ook dat dier was gechipt.

