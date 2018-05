Trainer spoort baseballertje (3) aan zo snel mogelijk te lopen. Dat doet hij, maar op wel erg speciale manier KVDS

Mocht de baseballcarrière van de kleine Lennox Salcedo (3) uit Walnut in de Amerikaanse staat Californië niets worden, heeft hij vast een mooie toekomst voor zich in de komediesector. Toen de jongen tijdens een match van zijn trainer het bevel kreeg om zo snel mogelijk naar de laatste honk te lopen, deed hij zoals hem werd opgedragen… maar wel in slow motion. Leah Nunez stond hem op te wachten en maakte er een hilarisch filmpje van, dat in geen tijd viraal ging. Sinds zondag werd het al meer dan 8 miljoen keer bekeken op het Twitteraccount van Tabby Rodriguez, 400.000 keer geliket en 140.000 keer gedeeld.