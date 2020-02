Toyota prikt terug naar Weyts met paginagrote advertentie: “De nieuwe Toyota Corolla. Minder uitstoot, meer standing” ADN

25 februari 2020

10u49 20 Het leukste van het web De opvallende uitspraak van N-VA-kopstuk Ben Weyts, die vorige week had laten verstaan dat hij als minister moet beschikken over een wagen met “enige standing” - en dus best niet over een auto van het type Toyota ‘Corollo’ (sic) - is ook de automaker zelf niet ontgaan. In een paginagrote advertentie in onze krant steekt Toyota terug.

En of de minister van Onderwijs kop van Jut was op sociale media na zijn uitspraak in het Vlaams Parlement, naar aanleiding van een vraag over het wagenpark van de Vlaamse ministers.

Zelfspot

De commotie wel begrijpend, zorgde Weyts afgelopen weekend op Aalst Carnaval voor de nodige zelfspot, door verkleed te komen als garagist van Toyota. “Aalst Carnaval, dat is lachen met jezelf dus vond ik dit een gepaste outfit”, lachte de minister.



Nu maakt Toyota de cirkel rond, door in zijn reclamestrategie handig in te spelen op het voorval. “De nieuwe Toyota Corolla*. Minder uitstoot, meer standing”, zo klinkt het in een advertentie. Met als bijschrift -*Ook wel bekend als Toyota Corollo.

