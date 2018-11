Tot op de minuut: deze zusjes werden exact één jaar na elkaar geboren Elise van Joolen HA

16 november 2018

11u18

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Twee familieleden of vrienden die op dezelfde dag jarig zijn, dat komt wel vaker voor. Maar twee zusjes die op de minuut af een jaar na elkaar geboren worden, is wel heel bijzonder. “Ik kan het nog nauwelijks bevatten”, vertelt kersverse moeder Melissa Klaster uit het Nederlandse dorp Grou. Gisterochtend werd haar dochter Skye Jadelynn om 06.32 uur exact een jaar na haar zusje Starlie Jeslynn geboren.

“Huh, is dit echt gebeurd?” Dat vraagt de 21-jarige Melissa zich ruim 24 uur later af. “Dit is wel heel bijzonder”, vertelt ze. “We hebben wel gewild dat onze kinderen heel dicht op elkaar zaten, want ik ben zelf eentje van een tweeling. Ik heb dat altijd ervaren als iets leuks en heel gezellig, want we konden alles samen doen”, legt ze uit. “Dat wilden wij ook graag, maar dat er precies een jaar tussen zou zitten, hadden we nooit verwacht.”



Volgens verloskundige Pia Prins, die Klaster tijdens haar zwangerschap begeleidde en bij de bevalling aanwezig was, is de hele gebeurtenis heel bijzonder. “Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt”, zegt ze. “Ik heb wel moeders die binnen het jaar een tweede kind krijgen, maar niet op dezelfde dag en al helemaal niet op exact dezelfde tijd. Dat is echt uniek.”

Uitgerekende datum

Na 39 weken en drie dagen kwam de tweede dochter van het jonge koppel ter wereld. “Daarom hadden we het ook nog niet verwacht”, zegt Melissa. “We hadden het wel gehoopt op de verjaardag van onze eerste dochter, maar wisten ook dat dit niet mijn uitgerekende datum was. Je kan niet voorspellen wanneer het begint”, vertelt ze.



Van enige manipulatie is volgens Klaster geen sprake. “Ik wist niet eens hoe laat het was, dat werd mij pas verteld toen ze geboren was”, legt Klaster uit. “Je gaat zo op in die weeën, dan kijk je niet hoe laat het is.” Bovendien benadrukt ze: “Als je persweeën hebt, kan je niks tegenhouden, dat werkt gewoon niet.”

Puur toeval

Volgens verloskundige Prins werd er rond het kraambed wel stiekem op de klok gelet. “Het kind had bij hard persen misschien een paar minuten eerder geboren kunnen worden, maar dan had de moeder misschien hechtingen nodig gehad en dat wil je altijd voorkomen. Er is niks gemanipuleerd, het is puur toeval.”



Naast dezelfde geboortedag en hetzelfde geboortetijdstip hebben beide zusjes ook nog eens dezelfde voorletters. Volgens verloskundige Pia Prins die gisteren bij de bevalling was, is deze keuze uiterst onpraktisch. “Als je kinderen hebt met dezelfde namen en geboortedata is het waarschijnlijk gedoemd om problemen op te leveren met zorgverzekeraars en tandartsen”, grapt ze.

Volgens de kersverse moeder komt het allemaal wel goed.