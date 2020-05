Toshua is held van afgelegen dorp in Alaska: elke week boottrip van 14 uur om 400 bewoners van eten te voorzien Joeri Vlemings

19 mei 2020

16u10

Bron: The Hustle 0 Het leukste van het web Toshua Parker is de redder van Gustavus, een afgelegen dorp van 400 inwoners in Alaska. Parker heeft een voedingswinkel, maar die kan hij op dit moment niet bevoorraden zoals vóór de coronacrisis. Hij schafte zich daarom een boot aan en vaart nu elke week zeven uur heen en zeven uur terug naar Juneau om de bevolking van zijn dorp toch te kunnen bevoorraden.

Het afgesneden Gustavus heeft nog altijd geen wegen naar de buitenwereld. De plaats telt minder inwoners - nog geen 500 - dan elanden, en is dus enkel bereikbaar via de lucht of via het water. Pas in 1985 had Gustavus elektriciteit.

Het is daar dat Toshua Parker (39) sinds tien jaar een kruidenierszaak heeft. Hij haalt zijn etenswaren normaal via het ferrysysteem van Alaska bij supermarktketen Costco. Locals noemen de winkel daarom Toshco. Maar de ferry kan voorlopig niet aanmeren in Gustavus door de coronapandemie en door stormschade aan het dok. “We lachten er hier zelf mee: ofwel worden we de grootste idioten ooit, ofwel helden”, aldus Parker.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hij koos voor het tweede. Wekelijks vaart hij met zijn binnenschip van 30 meter en met een vijftienkoppige bemanning naar ‘s werelds kleinste Costco in Juneau, zo’n 80 kilometer verder. Parker slaat daar voor 20.000 dollar (18.000 euro) aan voeding in alvorens terug te varen naar Gustavus. De hele trip duurt maar liefst veertien uur.

In Juneau mag de bemanning niet aan land door de coronamaatregelen. Andere kerels moeten de lading dus naar het schip brengen. “Onze jongens laden vervolgens alles op de boot”, vertelt Parker. Daarna maken ze rechtsomkeert voor de terugreis van 7 uur naar Gustavus, waar de voorraad in de winkel van Parker belandt. “Het is het waard, al die uren”, vindt Parker. “Je weet voor wie je het doet, je ziet hen elke dag.” Hij voelt zich erg verbonden met Gustavus. Zijn overgrootvader Abraham Lincoln Parker was in 1917 de eerste mens die zich er vast vestigde.

De vrijwillige burgemeester Calvin Casipit is Toshua Parker erg dankbaar. “Parker heeft ons eigenlijk gewoon gered. Ik weet niet wat we zonder hem zouden doen.”