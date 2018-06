Topfreestyler Martijn verrast omstaanders met panna's op de zeedijk Redactie

15 juni 2018

Martijn Debbaut (KADET) behoort tot de absolute top van de Belgische freestylers. Hij heeft slechts 1 klein probleem waar hij onmogelijk van af lijkt te raken… Een pannaverslaving.

