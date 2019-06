Toerist raadt bij eerste gok code van kluis die al 40 jaar niet meer geopend was jv

Bron: BBC 0 Het leukste van het web Een ‘lucky guess’ noemen Engelssprekenden dat. Een Canadese toerist heeft bij zijn eerste poging meteen de juiste cijfercombinatie van een kluis in een klein museum geraden. De safe was sinds eind jaren 70 niet meer geopend.

Stephen Mills, een lasser uit Fort McMurray in het Canadese Alberta, was met zijn familie op vakantie in Vermilion in dezelfde staat. Het gezin bezocht er het kleine Heritage Museum. Het museum vertelt de geschiedenis van het dorpje met amper 4.000 inwoners. In de collectie ook een safe die al sinds eind jaren 70 niet meer kon worden geopend.

De kluis komt oorspronkelijk uit het Brunswick Hotel, dat in 1906 de deuren opende in Vermilion. Begin jaren 90 werd de safe, vermoedelijk daterend uit 1907, aan het museum geschonken. Heel wat bezoekers gingen Mills al voor om een gokje te wagen in de hoop de code van het slot te kraken. Er werden zelfs experts en ex-personeel van het hotel bijgehaald, allemaal zonder succes.

Ook de Mills’ waren “geïntrigeerd” door de metalen doos. Stephen Mills wou zelf eens een code uitproberen “om te lachen”. Hij zag dat de cijfers van nul tot zestig gingen en koos de combinatie 20-40-60. “Typisch cijferslot, driemaal met de klok mee (20), twee keer tegen de klok in (40), eenmaal met de klok mee (60)”, zei Mills. En bingo, het deurtje ging open! “Het was duidelijk dat de kluis al lang niet meer geopend was, want er viel stof uit het slot”, aldus Mills.

Dé vraag: wat zat er in? Geen schat, helaas. Wél een oude loonbrief en een notaboekje van een restaurant uit de late jaren 70. Er zat een reçu tussen voor een burger met champignons van omgerekend 1 euro en voor een pakje sigaretten van 66 eurocent. Niets van grote waarde, tenzij voor wat meer informatie over de jaren ‘77-’78 van vorige eeuw.

Nog dit: de kans dat iemand de juiste cijfercombinatie zou raden bij de eerste poging, was 1 op 216.000. Dat berekende statisticus Jeffrey Rosenthal van de University of Toronto. De professor heeft het bewuste slot zelf niet gezien. Mogelijk gaat het om een model waarbij de kans herleid wordt tot 1 op 8.000, “wat nog altijd een kleine kans is”. Ook het feit dat het om een specifieke formule ging, kan de kansen beïnvloeden. In dat opzicht is het een beetje vreemd dat geen van de specialisten de code de voorbije veertig jaar blijkbaar kon kraken.