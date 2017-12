Toehoorders weten niet wat hen overkomt wanneer mysterieus genie op piano begint te tokkelen Karen Van Eyken

Bron: Manchester Evening News, Facebook 49 rv Het leukste van het web Hij mixt op briljante wijze kerstliederen met hippe popsongs en weet zijn toevallige toehoorders in het centrum van de Britse stad Manchester in geen tijd in vervoering te brengen. De video van zijn fantastische performance is al meer dan drie miljoen keer bekeken op Facebook. En ook jij kan hieronder genieten van zijn geweldige optreden. Maar wie is dit genie?

De lokale krant Manchester Evening News wist de man op te sporen. Hij heet Christopher Scamp, is 30 jaar oud en afkomstig uit Liverpool. De man volgde nooit pianolessen. Hij bezit zelfs geen piano. En toch speelt hij telkens de pannen van het dak. De man blijkt ongelofelijk getalenteerd en leerde alles op eigen kracht.

Hij zoekt steevast een publieke piano op en houdt ervan om de mensen al tokkelend te betoveren. Meestal verblijdt hij het publiek met uitstekende medleys.

Sinds het filmpje een hoge vlucht nam op social media, stromen de aanbiedingen voor Christopher binnen. Zo kan hij gaan optreden in Cuba en Las Vegas. De Brit spaart nu voor een eigen piano en is van plan om deel te nemen aan Britain's Got Talent.