Time-lapse: onheilspellende wolk slokt strand Benidorm op sam

07 december 2018

11u06

Bron: KameraOne 3

Dit zijn bizarre beelden uit het Spaanse Benidorm, waar op 4 december een wel érg lage wolk opdoemde. In deze versnelde video die je hoe de wolk vanuit de zee over het strand Poniente drijft en de zichtbaarheid herleidt tot nul. Het fenomeen heet inversie, een situatie waarbij een warme luchtlaag als een deken over een koude luchtlaag ligt die niet de kans krijgt om op te warmen.

