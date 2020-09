TikTok-filmpje van oma die koekjes probeert te bakken met ongeduldige kleinzoon schiet naar recordhoogte Ellen den Hollander

17 september 2020

16u37

Bron: AD.nl 1 Het leukste van het web Een video van een oma die met veel moeite koekjes probeert te bakken met haar kleinzoontje is al miljoenen keren bekeken. Het filmpje is dan ook werkelijk doldwaas en verbazingwekkend, met een vingervlug ventje in de hoofdrol dat maar niet kan wachten tot het deeg klaar is. De kleine alleseter wil alles direct in zijn mond proppen en saboteert zo keer op keer de gezamenlijke baksessie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Oma ‘Nana’ kan er gelukkig zelf wel om lachen. Elke keer als er een nieuw ingrediënt in de kom moet belanden, schiet het handje van kleinzoon Cade ertussen. En elke keer probeert oma het knuistje te pakken om te voorkomen dat een hand boter of suiker in zijn mond verdwijnt. Ze heeft hem telkens snel beet en probeert de peuter in het gareel te krijgen, maar hij is haar altijd weer te slim af. “Wacht Cade”, roept ze. “Nee, niet de bruine suiker opeten.”

De video van de Amerikaanse peuter werd op zijn eigen TikTok-kanaal ‘Little King Cade’ zo'n 9.500 keer bekeken, maar de populariteit van de schattige bakpeuter (die in zijn video's een wit koksmutsje draagt) steeg daarna met grote sprongen toen een ander kanaal de video gisteren promootte. Via Bartstoolsports trok het grappige filmpje zo al zeker 2,3 miljoen kijkers.



De reacties variëren van razend omdat het kind niet wil luisteren (‘Ik ben nog nooit zo boos op een kind geweest’) tot gestrest (‘Dit maakte me zo gespannen als wat’) en geamuseerd (‘Ben ik de enige die dit grappig vindt?’). Alle emoties tegelijk is ook een optie.