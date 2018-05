Theresa kan het zelf niet meer, dus leert haar man hoe hij haar kapsel perfect in de plooi moet leggen: "Dit is ware liefde" Sven Van Malderen

29 mei 2018

16u57

Wat te doen als je vrouw moeite heeft om te bewegen, maar toch nog altijd op haar paasbest wil verschijnen? Andrew hoefde er niet lang over na te denken: hij ging bijscholing volgen, zodat hij voortaan zélf haar kapsel perfect in de plooi kan leggen.

Theresa kreeg achttien jaar geleden een hartaanval, met verlammingsverschijnselen tot gevolg. Voor Moederdag ontving de vrouw nu een cadeaubon voor kapsalon The Foundry Salon in New Braunfels (Texas).

"Ze was verliefd op haar nieuwe kapsel", aldus haar zoon Steve. "Maar toen ze de volgende ochtend onder de douche stond, bleef er niets meer van over."

Hartzeer

Andrew zag hoeveel hartzeer haar dat bezorgde en keerde terug naar het kapsalon. In eerste instantie wilde hij enkel wat producten kopen, zodat ze weer wat schwung in haar haar zou krijgen.

Maar kapster Andrea Gomez deed hem een veel aanlokkelijker voorstel: hij mocht de volgende dag met zijn vrouw terugkeren, zodat hij met eigen ogen kon zien hoe die klus geklaard wordt.

"Goede student"

Collega Raigen Kelley nam hem vervolgens drie kwartier lang onder handen. De beelden van die 'cursus' zijn op Facebook inmiddels al meer dan 9,2 miljoen keer bekeken.

"Hij was een heel goede student", reageerde Kelley achteraf. "Hij wilde absoluut de juiste attributen gebruiken en stelde veel vragen. Zijn doel: haar even gelukkig maken als die eerste keer."

Job aangepast aan haar ritme

In de voorbije jaren is Andrew uitgegroeid tot een ware beschermengel. "Hij bleef haar met hart en ziel verzorgen, zonder ook maar één keer te klagen", vertelt Steve. "Drie jaar geleden is hij buschauffeur geworden, een job die past in haar ritme. Van 6 tot 8.30 uur zit hij achter het stuur, daarna maakt hij haar ontbijt klaar en zet hij haar in bad. Na de lunch gaat hij opnieuw werken, van 14 tot 17 uur. Daarna maakt hij het avondeten klaar en legt hij haar in de watten tot het tijd is om te slapen."

"Tranen in de ogen"

Het koppel stond niet te springen om alle aandacht. "Maar hun aangrijpende verhaal heeft nu al miljoenen mensen geïnspireerd. Er gebeuren zo veel slechte dingen in de wereld dat een beetje positiviteit wel welkom is", aldus Steve.

"Dit is voor mij het bewijs dat ware liefde nog bestaat", besluit Kelley. "Ik heb er tranen van in de ogen gekregen. Wat een geweldige man, ze mag zich gelukkig prijzen met zo'n rots in de branding."