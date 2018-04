The Mountain in een bubbelbad en paasbitterballen: de beste aprilvissen op een rij TK

01 april 2018

09u44 19 Het leukste van het web Met al die paashazen en -eieren zou een mens nog vergeten dat het vandaag ook 1 april is, en dat je op je hoede moet zijn voor al dan niet geslaagde grappen en grollen. Overal ter wereld duiken er aprilvissen op, en wij zetten de beste op een rij.

1. The Mountain in een bubbelbad

SodaStream, het bekende toestel waarmee je spuitwater kan maken van kraantjeswater, sprong mee op de moppenkar. Zij brengen vandaag (maar niet heus) de splinternieuwe 'SodaSoak' uit, een toestel dat je bad omtovert in een bubbelparadijs. Daar hoort een heus reclamefilmpje bij, waarin onder meer acteur Thor Bjornsson (bekend als The Mountain uit Game of Thrones) gelukzalig in een iets te klein bad ligt. Een geslaagde aprilvis, vinden wij.

2. Ruiken aan je smartphone

Bezorg-app Deliveroo helpt vandaag besluiteloze foodies uit de nood. Kan je niet kiezen tussen die hamburger, een klassieke pepperoni pizza of verse sashimi? Dan is er nu de 'Try Before You Buy'-functie. Lees: je kan via je smartphone ruiken en proeven van het eten voor je het bestelt. En als de vreemde foto's je niet doen twijfelen aan de echtheid van het concept, doet projectontwikkelaar 'April Folly' dat wel.

3. Rechter- en linker-deodorant

Rexona komt dan weer met een nieuwe anti-transpirantroller die twee kanten heeft: eentje voor de linker- en een voor de rechteroksel. De rechteroksel van de vrouw zou namelijk 30 procent meer zweetlucht produceren dan de linkeroksel, door de complexe hormoonhuishouding van de vrouw.

4. Baby's op de achtbaan

In de Efteling mogen vanaf vandaag ook de allerkleinsten op de Python-achtbaan. Door een samenwerking met Maxi-Cosi is dat nu helemaal veilig.

5. Vakantiepakket voor influencers

TUI richt zich dan weer op de social media-beroemdheden in onze maatschappij. Het reisbureau biedt een #FollowMe-pakket aan, speciaal voor die mensen die op vakantie vooral stress hebben omdat ze al hun kanalen moeten onderhouden. Vanaf 589 euro per persoon krijg je een vakantie inclusief visagist en professionele fotograaf. Zo kom je écht aan vakantie vieren toe.

6. Burger King bij je thuis

Tegenwoordig kan je in de meeste fastfoodrestaurants bestellen aan een elektronisch scherm, zodat je niet (zo lang) in de rij hoeft te staan. Maar ook daar kan het tegenwoordig aanschuiven geblazen zijn. Behalve bij Burger King dan, die vanaf vandaag zo'n bestelscherm bij je thuis komen plaatsen.

7. Coolblue met de fiets

E-winkel Coolblue komt vandaag met een grootse innovatie: ze gaan nu ook pakjes met de fiets afleveren. Wij hebben alvast medelijden met de bezorgers die wasmachines en koelkasten moeten afleveren.

8. Paasbitterballen

Eentje waarvan wij eigenlijk stiekem hoopten dat het waar zou zijn: snackmerk Mora kondigde deze week in Nederland aan dat ze speciale paasbitterballen in de vorm van een ei gaan uitbrengen. "Ga ernaar op zoek in de supermarkt, maar let op: ze zijn goed verstopt", klonk het op Facebook.

9. Krimpende auto's

Te krappe parkeerplaats? Geen probleem. Audi brengt vandaag een 'downsizing assistant' op de markt waarmee je het chassis van je wagen tot 15 procent kan inkrimpen. Als dat niet handig is.

10. Cursus manueel fluiten

Besparingen bij de Nederlandse Spoorwegen: daar worden kapotte of verloren fluitjes vanaf vandaag niet meer vervangen. Conducteurs moeten gaan fluiten op hun vingers, en kunnen daarvoor een aangepaste cursus volgen.

Sinds september volgen al onze conducteurs de cursus #ManueelFluiten. Kapotte of verloren fluiten worden vanaf 1e Paasdag namelijk niet meer vervangen. Carola neemt je mee op deze bijzondere cursusdag, maar het blijkt geen fluitje van een cent. pic.twitter.com/YGeMM5jB4T NS online(@ NS_online) link

11. Matching badkleding

Hunkemöller is een vaste waarde als het op 1 april-grollen aankomt, en dat is ook dit jaar niet anders. Het merk lanceert matching badkledij voor hem en haar. 'Zodat niet alleen jij, maar ook híj straalt op het strand'. De bikini is overigens wel gewoon te koop.

12. Camouflage-eieren

Speciaal voor Pasen brengt Hema dit jaar chocolade camouflage-paaseieren uit. 'Probeer deze maar eens te vinden', luidt de boodschap. En ze doen het heel goed: ze zijn zo moeilijk te vinden dat je ze zelfs in de rekken niet zal kunnen bespeuren.

13. Ijsjes tegen veroudering

UberEats heeft een gat in de markt gevonden: een ijsje met anti aging-eigenschappen. "Een revolutionair recept dat acht kenmerken van veroudering tegengaat." En het ziet er nog verdomd lekker uit ook.

14. chocolademayo

Net op tijd voor Pasen: de chocolademayonaise van Heinz. Met de beste Belgische chocolade dan nog wel!

15. Vreemde colasmaakjes

Ook Coca-Cola lanceert vandaag een aantal nieuwigheden. Het gaat meer bepaald om een aantal nieuwe colasmaakjes, waaronder avocado (lekker hipster), zuurdesem en houtskool (goed voor de huid). Smakelijk!

16. Kit-Kat-zeep

Helemaal dol op de Kit-Kat-combinatie van koek en chocolade? Dan is er goed nieuws voor jou: het merk breidt hun aanbod uit met zeepjes in de vorm van je favoriete reep. En ze zijn zelfs eetbaar!

17. Persoonlijke Big Mac

Bij McDonald's kan je vanaf vandaag je Big Mac laten personaliseren met selfies, afbeeldingen of emoji's. De mogelijkheden zijn eindeloos en worden met sesamzaadjes afgeprint op je burger.