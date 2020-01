Thaise autoriteiten verontschuldigen zich voor het veilen van auto volgepropt met drugs AW

25 januari 2020

22u25

De Thaise anti-drugsautoriteiten hebben hun excuses aangeboden aan de koper van een geveild voertuig. De Honda werd vorig jaar in beslag genomen in het kader van een drugsonderzoek en eerder deze maand voor iets meer dan 17.000 euro van de hand gedaan. De nieuwe koper kreeg er gratis en voor niets, bijna 100.000 amfetaminepillen bij.

Het ging om een Honda CR-V, een sportieve SUV met voorwielaandrijving. Nadat de auto geveild werd voor iets meer dan 17.000 euro, trok de nieuwe eigenaar er mee naar zijn garagist. Die ontdekte, tot zijn verrassing, bijna 100.000 amfetaminepillen in een apart compartiment in de bumper van de auto.

“Volgens het protocol doorzoeken we elk voertuig dat we in beslag nemen. Deze (drugs)zaak was daar geen uitzondering op”, aldus Niyom Termsrisuk, hoofd van de anti-drugsautoriteit. “We konden alleen niets vinden, vermoedelijk omdat de pillen goed verborgen waren.”