Texaanse zet in minder dan 10 minuten gezonde zesling op de wereld

18 maart 2019

17u11

Bron: Independent 0 Het leukste van het web Een kans van 1 op 4,7 miljard heb je als vrouw om zwanger te zijn van een zesling. Het overkwam ook Thelma Chiaka uit Houston in de Amerikaanse staat Texas. Ze bracht haar vier jongens en twee meisjes bovendien in minder dan tien minuten ter wereld. Een dikke proficiat is op zijn plaats.

Vrijdagochtend tussen 4u50 en 4u59 beviel Thelma Chiaka in amper negen minuten tijd van twee jongenstweelingen en één meisjestweeling in het Woman’s Hospital van Texas. Het gewicht van de zes baby’s lag tussen de 794 gram en 1,3 kg.

Het ziekenhuis liet weten dat alles goed gaat met de kindjes en dat ze verder opgevolgd worden op de afdeling neonatale intensieve zorgen. Het behandelende artsenteam verklaarde dat ook mama Thelma het goed stelde.

Namen zoeken

Zes namen verzinnen is geen sinecure. Het hospitaal gaf alvast die van de twee meisjes vrij: Zina en Zuriel.

Zeslingen zijn zeldzaam en halen dan ook vaak het nieuws. Er zijn enkele bekende voorbeelden. De eerste Britse moeder die zes baby’s - vier meisjes en twee jongens - baarde in één keer was Sheila Thorns uit Birmingham. Ze haalde in 1968 de wereldpers. Bij haar bevalling was er een medische staf van maar liefst 28 personeelsleden betrokken. Helaas overleden kort na de premature geboorte drie van de zes kindjes. Vijftien jaar later, in 1983, leverde Janet Walton uit Liverpool een wereldprimeur: ze beviel van de eerste meisjeszesling.