Texaanse wisselt van plaats en tweet de hele vlucht alles over de ontluikende liefde tussen twee medepassagiers Joeri Vlemings

04 juli 2018

12u51

Bron: Twitter, Daily Mail 0 Het leukste van het web Twitter gaat uit zijn dak voor wat een hypermoderne love story lijkt. Twee tot dan voor elkaar onbekenden kunnen het tijdens hun vlucht naar Dallas van meet af aan erg goed met elkaar vinden. De Texaanse actrice Rosey Blair had de vrouwelijke helft van het koppel in spe gevraagd om van plaats te wisselen. "Ik hoop dat ze naast de liefde van haar leven terechtkomt", grapte Blair nog tegen haar partner. Maar dat bleek achteraf niet eens zo'n slechte inschatting.

Rosey Blair wou graag naast haar partner zitten op het vliegtuig en vroeg daarom aan een medepassagier om van zetel te ruilen. De verder anonieme vrouw deed dat en even later kwam er naast haar een voormalige Schots-Amerikaanse profvoetballer zitten. De twee raakten meteen met elkaar aan de praat, en dat zou tijdens de hele vlucht niet meer veranderen. Later bleek het om Euan Holden te gaan, die het twitterverslag zelf hilarisch vond.

Rosey Blair bracht via Twitter live verslag uit van de voor haar ogen ontluikende romance, kilometers hoog in de lucht. Tot groot vermaak van Blairs volgers op Twitter. Ze beloofde hen de situatie te blijven opvolgen "helemaal tot aan de bagageband". Zo kregen de geïnteresseerden alle spannende informatie vanop de eerste rij mee. "Dit kan ik echt niet zelf verzinnen", tweette Blair, "er is geen tv, maar wel wifi en romantiek aan boord".

Het duo had veel gemeenschappelijk, zo bleek. Allebei personal trainers en vegatariërs. Héél knap ook, volgens Blair, die tevens in de mot had dat ze geen van beiden een trouwring droegen. Een uniek liefdesverhaal stond in de sterren geschreven. En al zeker toen de vrouw op toilet blijkbaar haar paardenstaart had uitgedaan om haar haren de rest van de reis los te dragen.

De twee sportievelingen praatten onder meer over fitness. Op een bepaald moment bestelden ze zelfs een kaasplankje om te delen met elkaar. De signalen werden dus alsmaar straffer.

Om haar publiek van live commentaar te kunnen blijven voorzien, betaalde Rosey Blair voor extra wifi aan boord. De hoofdrolspelers gingen intussen samen naar het toilet, hielpen elkaar daarna hun zetel proper te maken en namen wat gezelliger plaats, dicht bij elkaar. Af en toe was er subtiel lichamelijk contact. Het gesprek ging ook over relaties en kinderen, en toen namen ze opnieuw een belangrijke stap: ze besloten elkaar te volgen op social media.

Na de landing stapten de twee reizigers ook nog eens samen naar de bagageband. Blair kon een foto schieten van hen, waarop hun lichaamstaal boekdelen spreekt. De vriend van Rosey Blair zocht en vond daarna hun Instagram-accounts en daaruit bleek dat ze allebei inderdaad vrijgezel zijn en in Dallas wonen. "Ze zullen voor elkaar vallen, trouwen en kindjes krijgen" riep Rosey Blair hoopvol uit in een van haar video-updates. Het zou wat zijn!

He was SO nice! Gave us permish for y’all to go give him some love. pic.twitter.com/Ph8WX7Xxkt Rosey Blair(@ roseybeeme) link

Here he is!!! @EuanHolden pic.twitter.com/5ZlmU0G5BP Rosey Blair(@ roseybeeme) link