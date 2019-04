Texaans gezin vindt kat terug die meer dan tien jaar geleden thuis verdween jv

04 april 2019



Bron: Fox 3 Het leukste van het web De Fultons zijn na meer dan tien jaar alsnog herenigd met hun kat Fergie. Het beestje verdween meer dan tien jaar geleden uit hun huis in het Texaanse Lucas, op 50 km van Dallas. Pas deze week kregen ze een telefoontje van een dierenkliniek dat hun kat gevonden was.

Fergie kwam als pasgeboren katje bij het gezin Fulton in 2006. “Een super lieve kat”, zegt baasje Elyse Fulton. Maar het liep mis toen de Fultons aan een vriend vroegen om op het dier en op hun huis te passen. Fergie liep weg en het gezin zag het geliefde huisdier nooit meer terug. “We hadden geen idee wat er met haar gebeurd was”, zei Fulton. “Iemand zou haar hebben opgepikt om haar te redden, hoorden we.”

Tot de familie deze week een verrassend telefoontje kreeg. Een dierenkliniek vroeg of hun kat vermist was. Iemand had Fergie ernaar toe gebracht. Dankzij de ingeplante chip van Fergie kon haar baasje opgespoord worden. “Mja, tien jaar geleden of zo”, antwoordde Elyse Fulton aan de telefoon. “Ik was verbluft, compleet van de kaart”, zegt ze.

Het beestje stelt het wel in haar nieuwe/oude thuis. “Ze was meteen weer de prinses die ze was toen ze verdween”, aldus Fulton. “Ze slaapt op het bed en kent haar kattenbak. Ze eet goed. Nogmaals, ze lijkt erg blij dat ze weer thuis is.”