TEST: Ben jij een perfectionist? Marleen Luijt

14u37

Perfectionisten hebben een grotere kans om in een burn-out terecht te komen. Goed om even te checken of jij er ook een bent.

Het is de Week van de Werkstress, en dus is er extra veel aandacht voor overmatige stress en burn-outs. Online gaat deze test van Playbuzz rond die duidelijkheid moet geven of je een perfectionist bent (en dus meer gevoelig voor een burn-out). Bij een score van 9 of 10 ben jij een echte perfectionist.

In deze test moet je uit afbeeldingen met geometrische figuren telkens het figuur zoeken dat lichtjes van de andere afwijkt. Op basis van tien afbeeldingen kan je bepalen of jij officieel mag toetreden tot het kamp van de 'diehard perfectionisten'.