Terugvlucht van vrijgezellenfeest verandert in nachtmerrie van 26 uur Tom Tates

30 juni 2019

21u01

Bron: Mirror 2 Het leukste van het web De stunt die elf vrienden van de 43-jarige Brit Iain Tate hadden bedacht als hilarisch bedoelde afsluiter van zijn vrijgezellenfeest in de Spaanse badplaats Marbella is volledig uit de hand gelopen. Na afloop van de festiviteiten kreeg de toekomstige bruidegom vliegtickets voor vier vluchten door vijf landen om thuis te komen. Dat had hooguit een paar uurtjes moeten duren, maar door pure pech deed Tate er uiteindelijk 26 uur over.

Terwijl de vrienden - die de ingewikkelde thuisreis hadden bedacht om het leven van Tate nog een keer compleet te verzieken - rechtstreeks naar huis vlogen, begon het middelpunt van de met drank overgoten feestelijkheden aan zijn ingewikkelde reis naar huis: van Malaga (Spanje) naar Düsseldorf (Duitsland) en vervolgens van Düsseldorf naar Parijs (Frankrijk) en van Parijs naar Dublin (Ierland). Het laatste stuk was van Dublin naar Leeds in Engeland. Van zijn vriendengroep mocht Iain zijn gewone kleren aan en moest hij niet opdraven in zijn outfit uit de heenvlucht: een pruik, lederen rok en netkousen net zoals Freddie Mercury die droeg in de videoclip van ‘I Want To Break Free’. Een troostprijs, toch enigszins.



Oorspronkelijk sloten alle vluchten (totaalprijs 670 euro) netjes op elkaar aan, maar omdat de vlucht Parijs-Dublin uren was vertraagd, miste Iain de daarop volgende aansluitingen. Hij moest vervolgens, na een nacht slapen op de ijskoude vloer van de luchthaven in Parijs, uit eigen zak andere tickets kopen om toch nog thuis te kunnen komen. Na een uiterst vermoeiende trip kon hij zijn aanstaande vrouw Emma 26 uur na vertrek uit Spanje toch nog in de armen sluiten.



Volgens de vrienden was Iain totaal geïrriteerd na afloop van de reis. "Hij kon er ook na de nodige moeite de lol echt niet van inzien”, vertelde Nick Bass (één van zijn vrienden, red.) aan de Britse tabloid Daily Mirror. “Zijn laatste reis als vrijgezel was, zo vertelde hij, een complete hel en een gigantische nachtmerrie.” Oftewel, zo heeft de vriendengroep inmiddels met genoegen geconcludeerd, de vrijgezellenstunt is voor honderd procent geslaagd. Het koppel gaat op 28 november dit jaar trouwen. Of alle vrienden voor de plechtigheid worden uitgenodigd, is nog onduidelijk.

LEES OOK: Droomvrijgezellentrip naar Las Vegas wordt avond voor afreis geschrapt: getuige van de bruidegom heeft het hele budget verbrast

LEES OOK: Vrijgezellentrip naar Spanje geannuleerd wegens koudegolf: aanstaande bruid poseert dan maar in badpak in besneeuwd Cardiff

LEES OOK: Deelneemsters vrijgezellenweekend slaan met opgeblazen piemels en belanden in Spaanse processie

Groom's nightmare 26-hour journey back from Marbella after epic stag do prank https://t.co/mze6nnHxBc pic.twitter.com/KpdPT4XhAB Daily Mirror(@ DailyMirror) link