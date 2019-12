Terrence (78) geeft toe dat hij al 20 jaar eenzaam is, BBC bezorgt hem de verrassing van zijn leven Sven Van Malderen Fernand Van Damme Margo Verhasselt

Bron: BBC 2 Het leukste van het web Dat hij zich eenzaam voelde sinds zijn moeder twintig jaar geleden overleden is. En dat hij geen kerstboom in huis had. De woorden van Terrence (78) grepen naar de keel toen hij zijn pakkende verhaal deed in een ontbijtshow op de BBC. Presentator Dan Walker ging hem opzoeken in Oldham en bezorgde hem de verrassing van zijn leven.

Voor de deur stonden plots vier studenten met een kerstboom, de versiering namen ze met plezier zelf voor hun rekening. Het warme contact deed Terrence in tranen uitbarsten. Toen even later ook nog een koor opdook dat voor hem ‘Stille Nacht’ zong, kwam hij zakdoeken tekort.

“Vroeger ging ik op Kerstmis altijd mijn moeder bezoeken”, legt de krasse zeventiger uit. “Dan kookte ik voor haar en kocht ik allerlei kleinigheden. Sigaretten bijvoorbeeld. Ik stak alles in een kussensloop en gaf die aan haar. Op een dag zei ze dat ze nooit meer geschenken zou krijgen als ik er niet meer zou zijn. Aan die woorden moet ik nu vaak denken. Mensen die alleen zijn, krijgen van niemand nog een cadeau.”

Depressie

Terrence is wel nog actief in Age UK, een vereniging voor ouderen. Zo leerde hij Nancy kennen, een 90-jarige dame met dementie bij wie hij de kerstdag zal doorbrengen. “Ik heb een depressie gekregen. Als je het zelf nooit meegemaakt hebt, weet je niet wat het inhoudt”, aldus Terrence.

Age UK stelde vorige week nog dat voor 1,5 miljoen Britse bejaarden Kerstmis de eenzaamste periode van het jaar is. Geschat wordt dat zo’n 200.000 65-plussers die dag effectief alleen zullen doorbrengen.

Vooral jongeren

In ons land is het probleem schijnbaar het grootst bij jonge Belgen: 54,5 procent van onze landgenoten tussen de 20 en 34 jaar voelt zich volgens het Geluksonderzoek eenzaam. Onderzoekster Leen Heylen (Thomas More) schreef een doctoraat over het thema. “Eenzaamheid is een subjectief gevoel. Je kunt veel contacten hebben, maar je toch eenzaam voelen omdat je bepaalde relaties mist of je niet goed voelt in de contacten die je hebt.”

En dat langdurige eenzaamheid een pijnlijke ervaring is, nemen we volgens onderzoekers best letterlijk. Eenzame mensen worden vaker ziek dan anderen, krijgen gemiddeld eerder kanker en hart- en vaatziekten, lijden vaker aan depressies en krijgen sneller last van dementie. Vivek Murthy, gezondheidshoofd onder voormalig VS-president Barack Obama, schat de gevolgen van eenzaamheid even erg in als vijftien sigaretten roken per dag.

De Duitse neuroloog en bestsellerauteur Manfred Spitzer gaat nog een stap verder en noemt eenzaamheid in zijn gelijknamige boek een van de urgentste problemen van onze westerse samenleving. “Het is killer nummer een, dubbel zo dodelijk als alcohol.”

Telenet-Onthaal geeft vijf tips om met eenzaamheid om te gaan.

1. Zorg goed voor jezelf, jezelf verwennen mag

Leer je eigen gezelschap waarderen. Zelfliefde is een eerste stap: wees lief voor jezelf. Het is belangrijk dat je eerlijk bent tegen jezelf over wie jij bent en wat jij nodig hebt. Las voldoende me-time in, gun jezelf ontspanning.

2. Durf je eenzaamheid onder ogen zien

Onderzoek zelf de kern van je eenzaamheid. Leer jezelf kennen: waar komt dat gevoel vandaan? Wat heb ik nodig om me minder alleen te voelen? Hoe draag ik zelf bij aan mijn eigen eenzaamheid? Voel ik de moed om zelf stappen te zetten? Wanneer steekt eenzaamheid het meest de kop op? Erkennen dat je er last van hebt, kan helpen om actief met deze gevoelens aan de slag te gaan.

3. Ontwikkel nieuwe interesses

Een activiteit kan eenzame gevoelens verminderen, binnen- of buitenshuis. Probeer je bestaande patronen te doorbreken met iets nieuws. Ontdek iets nieuws, zoek wat je passies zijn. Doe dingen die niet altijd vanzelfsprekend zijn, zoek nieuwe bezigheden. Veel mensen vinden het eng om iets nieuws te doen, patronen doorbreken vraagt nu eenmaal doorzettingsvermogen. Stap voor stap, begin gerust klein.

4. Neem zelf initiatief, wacht niet tot anderen jou contacteren

Zoek zelf nieuwe contacten. Investeer tijd en aandacht in het maken van vrienden. Maatschappelijke organisaties, ontmoetingsplekken, verenigingen, sociale activiteiten en events in de buurt kunnen helpen om nieuwe contacten te leggen. Heb je vriendschappen die verwaterd zijn? Zijn er contacten die je misschien zou willen verdiepen? Oefen met smalltalk als eerste stap naar nieuwe contacten.

5. Praat erover

Vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, komt hier openlijk voor uit. Op eenzaamheid rust nog steeds een taboe. Durf erover te spreken, je staat heus niet alleen met je eenzame gevoelens. Je bent niet de enige. Er zijn zeker mensen die je zullen begrijpen of naar je willen luisteren. Durf ook hulp te vragen, durf je nood aan gezelschap zeker kenbaar te maken.



Of je kan ook een anonieme hulplijn zoals Tele-Onthaal (24/7 via gratis nummer 106) contacteren: hier kan je gewoon eens je hart luchten of vind je een luisterend oor. Soms kan het ook nodig zijn om professionele hulp te zoeken. Praten met je huisarts, een therapeut of een cursus volgen kan zeker lonen.