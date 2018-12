Technisch defect op MIVB-bord werkt op de lachspieren: “Prettige oude aarsnacht” ADN

31 december 2018

15u06

Bron: Bruzz 3 Het leukste van het web Een typfout door een technisch defect aan een MIVB-bord in het Brusselse Noordstation heeft vandaag enkele pendelaars raar doen opkijken.

De Brusselse vervoersmaatschappij had het over ‘oude aarsnacht’ in plaats van oudejaarsnacht. Het is eens wat anders.



Dat net de lichtletter ‘j’ wegviel door een defect op het infobord, is een ongelukkig (of gelukkig) toeval. Het probleem stelt zich volgens MIVB-woordvoerder Guy Sablon enkel op het ene bord, meldt Bruzz.

Een voorspoedige Oude Aarsnacht iedereen! pic.twitter.com/Cr5oCFE5Tb Jeroen Zuallaert(@ jeroenzuallaert) link