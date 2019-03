Te koop: villa met zwembad, fitness én 980 meter lange kartbaan Stefan ten Teije

25 maart 2019

12u22

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Altijd al asfalt in je achtertuin gewild, dan is nu je kans. In het Noord-Ierse plaatsje Mid Ulster, ongeveer een uur verwijderd van Belfast, staat een luxevilla te koop met groot zwembad, een fitness, eigen sauna, een thuisbioscoop en je kunt je helikopter ook netjes parkeren. Het summum is echter de 980 meter lange kartbaan in de achtertuin.

Het huis zelf heeft een oppervlakte van 600 vierkante meter, inclusief het zwembad. Er is dan ook genoeg ruimte voor alle luxe die rijke lui zich kunnen veroorloven. Zo kun je wel drie auto's in de garage zetten en met z'n vijven tegelijk douchen.



De kartbaan van 980 meter lang in de achtertuin is het pronkstuk van het huis. Volgens de Britse makelaar Stanley Best Estate Agents voldoet de baan aan de hoogste standaarden. Er is zelfs een kantoortje aanwezig met podium. Het is mogelijk om de kartbaan uit te baten, dus de eigenaar kan er geld aan verdienen. Ideaal voor verjaardagsfeestjes, want er is ook een speelpark aanwezig en je loopt vanuit de tuin zo het bos in.

De prijs lijkt mee te vallen. De villa staat te koop voor 2,2 miljoen pond, oftewel 2,6 miljoen euro. De hypotheek blijft daarmee onder de 10.000 euro per maand. Daarmee heb je uiteraard nog niet de energiekosten betaald en aan onderhoud is de nieuwe eigenaar ook een vermogen kwijt, maar al met al is de villa niet alleen maar weggelegd voor de superrijken. Vroegere eigenaar is Tony Quinn, een Schot die naar Australië uitweek en daar een fortuin vergaarde met cholocade en voer voor huisdieren.