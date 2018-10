Superschattige Zoé blijft maar proberen om Alexa van Amazon verzoeknummer ‘Baby Shark’ te laten spelen Joeri Vlemings

25 oktober 2018

16u45

Bron: Facebook 2 Het leukste van het web Alexa, de virtuele assistente van Amazon, is het inmiddels alweer vier jaar gewend om op eenvoudig menselijk commando verzoeknummers te laten weerklinken door haar slimme speakers. Maar dat loopt niet altijd van een leien dakje. De kleine Zoé uit Wisconsin ondervond dat aan den lijve. Komaan, Alexa, hoe kan je nu níét de kinderhit ‘Baby Shark’ - met bijna 1,9 miljard views op YouTube - herkennen uit een peutermond?

Het filmpje dat mama Cryssy Turner tien dagen geleden postte op Facebook, werd intussen al meer dan 200.000 keer gedeeld en maar liefst 11 miljoen keer bekeken. Viraal gaan, heet dat. Als tekst schreef Cryssy Turner erbij: “Ze doet zo erg haar best om Alexa haar lievelingsnummer te laten spelen. Ze was al zeker vijf minuten aan het sukkelen voor ik begon te filmen”. Maar opgeven staat duidelijk niet in het woordenboek van de Amerikaanse peuter.

Alexa selecteert bij herhaling het verkeerde nummer. De spraakverwarring tussen Zoé en Alexa vloeit waarschijnlijk voort uit de wijze waarop het peutermeisje ‘shark’ (haai) uitspreekt. Mama Cryssy springt uiteindelijk in de bres voor haar snoezige dochtertje en vraagt zelf dan maar ‘Baby Shark’ aan. Ditmaal kan Zoé, helemaal verzot op de ‘haaiendans’, wél al van bij de eerste tonen van het kinderliedje jubelen. Ze keert zich kirrend van opwinding naar haar mama en begint meteen te dansen, inclusief de bijhorende klapbewegingen met haar handjes.

‘Baby Shark Dance’ is een creatie van de Zuid-Koreaanse kinderkanaal Pinkfong, vermoedelijk naar een bestaand Amerikaans liedje van vroeg in de twintigste eeuw. De versie van Pinkfong werd al in juni 2016 opgeladen op YouTube. Vandaag rondt de clip al bijna de kaap van 1,9 miljard views. Ook het westen gaat voor de bijl. In september dook de video in het Verenigd Koninkrijk op nummer 35 van de meest bekeken YouTube-filmpjes ooit op. Twee kindjes beelden in de megapopulaire clip het haaiendansje op de catchy tune uit. Al dansend vertolken ze baby-, mama-, papa-, oma- en opahaai, met telkens bijpassende hand- en armgebaren.