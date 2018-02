Superlief: vrouw belt naar homobar om advies te vragen nadat zoon coming-out doet en krijgt perfecte antwoord Koen Van De Sype

01 februari 2018

11u55

Bron: Facebook 1 Het leukste van het web Aan je ouders vertellen dat je homo bent, kan zenuwslopend zijn. Maar ook voor ouders is het soms geen evidentie, zeker als ze er geen ervaring mee hebben en niet weten hoe ze moeten reageren. Een Amerikaanse moeder toonde hoezeer ze van haar zoon hield door compleet uit haar comfortzone te komen toen hij haar vertelde dat hij op jongens viel: ze nam de telefoon en belde naar een random homobar om te vragen wat ze moest doen.

Het was barvrouw Kara Coley van SIPPS in Gulfport, Mississippi die het verhaal deed op Facebook en het werd al flink geliket en gedeeld. “Ik heb vanavond het vreemdste telefoontje ooit gekregen”, stak ze van wal. “Toen ik opnam, vroeg een damesstem me of ze bij een homobar was. Ik antwoordde dat we openstaan voor iedereen, maar dat er inderdaad veel holebi’s kwamen."

"Daarop vroeg de vrouw me of ik zelf lesbisch was en dat bevestigde ik. Vervolgens vroeg ze me: ‘Wat was het liefste dat je van je ouders wilde horen toen je hen vertelde dat je holebi was? Mijn zoon heeft net zijn coming out gedaan en ik wil niets zeggen dat hem ongelukkig kan maken.” (lees hieronder verder)

Coley had meteen een antwoord klaar: “Ik denk dat je hem gewoon duidelijk moet maken dat je hem graag ziet en dat je het aanvaardt”, klonk het. “Dat doe je toch?” Waarop de vrouw repliceerde dat ze dat deed als het dat was wat hij wilde. “Je moet hem zeker laten weten dat je hem graag ziet en dat je er geen probleem mee hebt”, herhaalde Coley daarop. “Ik denk dat het dan wel goed komt.”

Nadat ze de vrouw succes had gewenst, namen ze afscheid. Vervolgens deelde ze het gesprek op Facebook en schreef ze erbij dat het de eerste keer was dat ze zoiets meemaakte in de 17 jaar dat ze al achter de bar stond in homocafés.

Liefde

De reacties waren om ter positiefst. De meesten vonden zowel het idee van de moeder om een homobar te bellen als de reactie van de barvrouw geweldig en getuigen van liefde. “Het is duidelijk dat deze vrouw haar zoon graag ziet en er zeker van wil zijn dat ze hem geen pijn doet”, klinkt het. “Met je mooie antwoord heb je misschien wel iemands leven gered. En iemands relatie met zijn ouders. En jaren van angst en depressie voorkomen, zowel voor de moeder als voor haar zoon.”