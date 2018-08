Student wordt wakker op begraafplaats na avondje uitgaan Maarten Veenendaal

13 augustus 2018

18u49

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Nu de tweede helft van augustus aanvangt, zijn in Nederland de introductieweken van universiteiten en hogescholen van start gegaan. Een 20-jarige eerstejaarsstudent is die zogenoemde UIT-week wel heel fanatiek begonnen: hij werd na een flink avondje uitgaan vanochtend wakker op een begraafplaats in Utrecht.

De jongeman werd rond 09.00 uur ontdekt door medewerkers van de begraafplaats St. Barbara in het oosten van de grootstad, ogenschijnlijk nog onder invloed van de alcoholische versnaperingen die hij in de nacht ervoor in grote hoeveelheden tot zich had genomen.



De jongen kon zich niet meer herinneren hoe hij op de begraafplaats terecht is gekomen. Wel verklaarde hij gisteravond met een vriend mee te zijn geweest naar een studentenvereniging voor een feest in het kader van de UIT-week. Hij kon zich nog wel herinneren dat hij het feest verliet, maar vanaf dat moment is alles zwart.

Sterkte

De politie heeft de jongen geen boete gegeven, omdat ‘hij geen enkel kwaad in de zin had’, hem veel sterkte gewenst voor de komende week en welkom geheten in Utrecht. "Hij is genoeg gestraft gezien het feit dat hij zich hevig schaamde."

"Wel hebben we afgesproken dat wanneer hij zich de komende dagen weer herinnert hoe hij op de begraafplaats is gekomen, hij dit netjes meldt bij de beheerders", aldus de politie.