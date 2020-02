Student vraagt leraar om eigen bonuspunten door te geven “aan wie het slechtst scoorde” Joeri Vlemings

29 februari 2020

12u50

Bron: CNN 0 Het leukste van het web Leerkracht Winston Lee uit Kentucky was zo onder de indruk van een van zijn studenten dat hij op Facebook uitschreeuwde: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit gaf mij zoveel hoop. Laten we allemaal een beetje meer als deze jonge kerel zijn!”

Hij is een van de beste leerlingen van de klas in de middelbare school Letcher County Central in de Amerikaanse staat Kentucky, maar hij denkt duidelijk ook aan degenen die wat meer problemen hebben om goede punten te halen. Dat bleek na een examen over de Tweede Wereldoorlog onlangs. De tiener liet onderaan zijn examen een boodschap achter voor de leraar geschiedenis: “Zou u mijn bonuspunten kunnen wegschenken aan wie er het slechtst scoorde”.

Het schoolsysteem van Letcher County Central voorziet in extra punten voor wie het erg goed doet. Daar rekende de tiener, een primus, ook al bij voorbaat op, maar hij wou ze niet voor zichzelf houden. Met een asteriskbericht onderaan zijn examen gaf hij aan dat hij zijn vijf punten wegschonk aan een medeleerling die ze beter kon gebruiken.

“Het kon hem niet schelen of het om een vriend ging, het kon hem niet schelen of het iemand cool was, het maakte hem niet welke situatie voor de lagere score verantwoordelijk was, hij wilde alleen maar helpen, lief zijn, een liefdevolle daad stellen”, schreef geschiedenisleraar Winston Lee op Facebook.