Student valt over Nederlandse afscheidsgroet in Walgreens op Times Square jv

09 februari 2020

09u23 6 Het leukste van het web Hoe nemen wij op een gemoedelijke manier afscheid van elkaar? De Amerikaanse drogisterijketen Walgreens houdt het op: “de ballen”. Het viel de Delftse student Stijn de Vreede op tijdens zijn bezoek aan New York, én hij struikelde erover.

Ciao, cheers, salut, hasta la vista zijn enkele van de afscheidsgroeten die er in allerlei kleuren boven de uitgang van de Walgreens op Times Square in Manhattan prijken. Gek genoeg allemaal vreemde uitdrukkingen die wij Vlamingen zelf al eens bezigen. Maar de marketingafdeling van Walgreens liet ook plaats voor een afscheid in het Nederlands: “de ballen”.

“Wie gebruikt dat nou?” tweette de Nederlandse student Stijn de Vreede verbaasd. Van Dale alvast wél: het woordenboek benoemt het als “informele afscheidsgroet”. Iemand bij Walgreens lijkt dan toch zijn/haar huiswerk te hebben gemaakt.

Al blijft de vraag of de uitdrukking in realiteit wel vaak gebruikt wordt. Naar ons gevoel alleszins méér dan ‘de mazzel’!

Wie gebruikt er nou 'De ballen.' om afscheid te nemen? Walgreens denkt dat wij dat doen in Nederland. pic.twitter.com/wNnK64iIN8 Stijn de Vreede(@ VrijndeSteede) link