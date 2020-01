Student uit Nieuw-Zeeland maakt “sandwich” met bijna 13.000 kilometer aarde ertussen AW

21 januari 2020

07u58

Bron: BBC, The Guardian 0 Het leukste van het web Een universiteitsstudent uit Auckland in Nieuw-Zeeland heeft wellicht de grootste sandwich ter wereld gemaakt: eentje met maar liefst 12.724 kilometer aarde ertussen. Hoe hij dat klaarspeelde? Simpelweg door een partner te zoeken die de snede brood aan de andere kant (van de wereld) wilde vasthouden.

Het leek Etienne Naude (19), een informaticastudent uit Auckland, een leuk idee om een sandwich te maken. Een bijzonder exemplaar weliswaar, want er zou enkele kilometers aan aarde tussen zitten. Etienne ging aan de slag met de lengte- en breedtegraad en bepaalde op die manier de exacte locatie van beide sneden brood.

En terwijl Naude in Auckland stond met zijn boterham, legde een tweede persoon een boterham neer op de berekende positie zo’n 20.000 kilometer verderop, ergens in het zuiden van Spanje. Dat gebeurde overigens op exact hetzelfde moment. Geen makkelijke klus: “Het was moeilijk om het op poten te zetten omdat er een tijdverschil is van 12 uur”. Niet alleen het tijdstip moest overeengekomen worden, ook hetzelfde type brood moest gevonden worden.

Uiteindelijk vond Naude een compagnon aan de andere kant van de wereld die even enthousiast als hijzelf. De Spanjaard legde een afstand van maar liefst 11 kilometer af opdat de boterham op de juiste plaats terechtkwam. Hij legde zelfs 9 sneden brood neer om er zeker van te zijn dat minstens één exemplaar juist lag. En zo ontstond de “aardesandwich” met bijna 13.000 kilometer aarde ertussen.