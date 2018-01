Student swipet per ongeluk naar links op Tinder en mailt vervolgens elk meisje dat Claudia heet op zijn universiteit. Met succes Koen Van De Sype

23 januari 2018

14u35

Bron: Twitter, The Sun 95 Het leukste van het web Als je op datingapp Tinder zit, is het je vast ook al overkomen: je ziet plots de foto van je droomman of –vrouw passeren en swipet per ongeluk naar de verkeerde kant. De meesten van ons zuchten eens en gaan door naar de volgende, maar niet de Amerikaanse student Hayden Moll. Hij besloot op zoek te gaan naar de vrouw van zijn dromen en daarvoor was geen moeite hem te veel.

Kapot was hij ervan toen hij per ongeluk naar links swipete bij een foto van de knappe Claudia. Premiumleden van de app kunnen afgewezen profielen terughalen, maar daar was de student niet bij. Hij moest dus machteloos toezien hoe het profiel van de jonge vrouw voorgoed verdween.

Zoektocht

Hij wilde het daar echter niet bij laten. Hayden had nog net gezien dat ze naar dezelfde universiteit in Missouri ging als hij en daar startte hij zijn zoektocht. Hij zocht online tussen de namen van de 26.000 studenten die er les volgen en maakte een lijst van alle Claudia’s die hij vond. Het waren er meer dan 40. Hen stuurde hij vervolgens allemaal een e-mail in de hoop zijn Tindercrush terug te vinden. (lees hieronder verder)

“Hallo aan alle Claudia’s van Missouri State (ik denk dat ik er enkele vergeten ben, als dat zo is mag je me altijd verder helpen), ik heb een beginnersfout gemaakt op Tinder. Ik wilde naar rechts swipen, maar dat gebeurde niet. Stuur me alsjeblieft ‘links’ of ‘rechts’ terug zodat ik weet of je geïnteresseerd bent.”

Hij beschreef ook haar foto’s en wat er in haar bio stond, onder meer dat ze eigenlijk 18 was en niet 20 zoals naast haar naam stond, maar dat ze niet wist hoe ze dat moest aanpassen. Daar voegde hij nog aan toe: “Als je voor ‘rechts’ kiest, kunnen we zeker samen donuts gaan eten of zo.”

Letterlijk

Ongelofelijk maar waar, de Claudia die hij zocht liet van zich horen: “Deze gast heeft een e-mail gestuurd naar letterlijk elke Claudia op Missouri State on me te vinden op Tinder”, tweette ze, met een foto van de mail van Hayden en haar Tinderprofiel. Haar berichtje ging onmiddellijk viraal en werd al meer dan 159.000 keer geliket. Internet wist echter niet goed hoe het moest reageren. (lees hieronder verder)

Waar het verhaal aanvankelijk gezien werd als “een sprookje uit de 21ste eeuw” en Twitteraars hoopten dat zijn inspanningen beloond zouden worden en dat hij de ware liefde zou vinden, klonk het ook al gauw: “Mensen zien dit als een groots gebaar, ik zie het als op het randje af stalken.”

“Ik had nooit gedacht dat het zo een groot verhaal zou worden”, aldus Hayden zelf. “Ik zat nog maar twee dagen op Tinder. Ik merkte haar op omdat ze heel knap was en ook haar bio sprak me aan. De gemengde reacties vind ik niet erg. Ik snap wel dat sommige mensen het stalkerachtig vinden, maar ik zie het eerder als grappig en te gek. Ik geniet van elke reactie, echt.”

Date

En de vraag van 1 miljoen: gaan ze samen op date? “We hebben een donutdate gepland later deze week”, antwoordt de student. Mocht het op niets uitdraaien, hoeft hij zich geen zorgen te maken. Hij kreeg al een hele batterij mails van andere Claudia’s die hem graag beter willen leren kennen.