Student (19) vindt 125.000 euro naast geldautomaat in New Mexico en belt de politie Joeri Vlemings

08 mei 2020

17u01

Bron: CNN 1 Het leukste van het web De politie van Albuquerque is vol lof over de eerlijkheid van de 19-jarige Jose Nuñez Romaniz. De kerel van Mexicaanse afkomst vond naast een bankautomaat een zak met zomaar eventjes 135.000 dollar (125.000 euro) in. Van zijn sokken geblazen belde hij gewoon de politie om de bankbiljetten aan hen over te maken.

Nuñez wou online sokken kopen voor zijn grootvader, maar er stond niet genoeg geld op zijn rekening. Daarom wou hij zijn rekening spijzen via een ATM-machine, een ook voor toeristen bekende Amerikaanse geldautomaat. Zondagochtend reed hij naar zo’n automaat, op twee minuten van waar hij woont in Albuquerque in de staat New Mexico. Bij het parkeren merkte hij op de grond een doorzichtige plastic zak op. Die bleek vol stapeltjes met briefjes van 20 en 50 dollar te zitten.

“Ik wist niet wat te doen, het leek op een droom”, reageerde Nuñez nadien bij CNN. Hij haalde zich van alles in het hoofd. Dat iemand hem te grazen wou nemen, of zelfs ontvoeren. Het was zondag en de bank was dicht. Nuñez belde dan maar de politie. Op kantoor telden die het geld na: het bleek omgerekend om zo’n 125.000 euro te gaan. De briefjes waren bedoeld voor de bankautomaat, maar de bevoegde persoon die het toestel moest vullen, had de zak er gewoon naast laten staan.

“Dit geld had zijn een ongelooflijk verschil kunnen maken in zijn leven, als hij die andere keuze had gemaakt”, zei een politiewoordvoerder. “Maar hij koos voor het pad van de eerlijkheid en deed het juiste.”

Hulde

Nuñez studeert nog - hij wil criminoloog worden - en helpt tegelijkertijd zijn ouders bij de opvoeding van de twee jongere kinderen van het gezin. De familie is van bescheiden komaf: niemand van hen had ooit al zo’n berg geld gezien. Naar eigen zeggen herinnerde hij zich de les van zijn ouders toen hij naar het geld aan het staren was: “Ga zelf werken voor je geld. Gestolen geld blijft niet duren.”

De politie bracht de jongeman gisteren hulde en raadde hem aan te solliciteren bij hen. Nuñez kreeg ook zes abonnementen voor het American football-team van de universiteit van New Mexico en van enkele lokale handelaars mocht hij 1.600 dollar (1.475 euro) ontvangen. Een pak minder dan wat hij zelf gevonden had, maar op integriteit staat geen prijs. En... zijn mama is apetrots op hem.

O ja, die sokken voor zijn opa heeft hij zondag na zijn bijzondere wedervaren wel degelijk nog online besteld.