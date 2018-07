Stress voor vanavond? Scoor nu al in het toilet BHT

10 juli 2018

Nu al stress voor de match van vanavond? Geen nood, want in Brugge kan je bij hoge nood al voor de nodige doelpunten zorgen...in het openbaar toilet. In de twee urinoirs van het nieuwe openbaar toilettencomplex op 't Zand, aan de kant van het Concertgebouw, staan twee voetbaldoelen met een bal aan een touwtje. Wie goed 'mikt', kan zo toch een paar keer de netten doen trillen.