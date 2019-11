Stress rond het kerstmenu? THC-saus krijgt iedereen in feeststemming David van der Heeden

27 november 2019

22u56

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web De kerstdagen naderen en daarmee ook de hoofdbrekens rond de feestdis. Niet alleen de samenstelling van het menu, maar ook de genodigden kunnen op voorhand voor kerststress zorgen. Een zakje instantsaus van een bedrijfje uit Californië lijkt uitkomst te bieden. “Binnen een kwartier zijn alle familieproblemen opgelost.”

Kiva Confections, een van Amerika's bekendste makers van met cannabis verrijkte chocolade en snoepjes (zogenaamde edibles), garandeert dat alle feeststrubbelingen binnen de kortste keren tot het verleden behoren. Hun gepatenteerde ‘snelwerkende’ technologie krijgt iedereen binnen 2 tot 15 minuten ‘rustig’.



Hoewel bedoeld voor Thanksgiving - een Noord-Amerikaanse feestdag die doorgaans niet in België wordt gevierd - zal Kiva's met marihuana-extract geïnfuseerde kalkoensaus niet op het kerstmenu misstaan. “Een knipoog naar een feestklassieker”, aldus het bedrijf zelf. Bereiden van de saus kan iedereen.



Het product, dat niet in ons land wordt verkocht, bevat naast kalkoenbouillon, zout, uien- en knoflookpoeder, zo'n 10 mg THC. Dat laatste is het psycho-actieve bestanddeel van de overbekende wiet, dat bij gebruik voor de gelukzalige roes zorgt.

“Wees geen eikel”

Hoewel het verleidelijk is om ruimschoots saus over de rollade van die dilettanterige oom of onuitstaanbare tante te gieten, waarschuwt de producent van het goedje wel om eerst toestemming te vragen. “Wees geen eikel en serveer het alleen als iemand precies weet wat hij voorgezet krijgt.”



De effecten van de saus zijn vrijwel direct merkbaar, claimt Kiva. Anders dan bij hun reguliere producten, waarvan de THC eerst door de lever moet worden opgenomen, zorgt een micropoeder in de saus ervoor dat je “achterover kunt leunen en de feestsfeer over je heen kunt laten komen”.



Stoned zullen de aan elkaar gewaagde familieleden er niet van worden, aldus Kiva, maar de sfeer stijgt tot “een prettige hoogte”. Voor wie niet van saus houdt of de feestelijkheden gewoon zo lang mogelijk wil rekken, komt de Amerikaanse smaakmaker binnenkort ook met snelwerkend cacaopoeder. “Een hogere chocolade-ervaring”. Lekker chill!