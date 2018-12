Strenge nepbrief: “173 euro boete voor wie nu al kerstversiering ophangt” Maartje Huijben

04 december 2018

12u40

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Op straffe van een boete van 173 euro ziet de Nederlandse gemeente Halderberge erop toe dat vóór Sinterklaas geen enkel huis is gedecoreerd in kerstversiering. “Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om uw gordijnen, luxaflex, rolgordijnen e.d. te sluiten en gesloten te houden tot 6 december aanstaande”, luidt het streng. Alleen: de brief voorzien van het gemeentelijke logo is compleet nep.

Halderberge in Noord-Brabant ligt op zo’n twintig minuten rijden van Essen. De bewonersbrief is een hit op sociale media, en is goed nagemaakt. Het gemeentebestuur laat via de sociale media verstaan dat de inhoud compleet is verzonnen. “Ontvangt u deze brief? Snel verscheuren dan? Hij is niet van ons afkomstig. #fakenews.”

Het is niet de eerste brief die rondgaat. Vorige week werden nog inwoners van de stad Tilburg aangemaand om hun kerstversieringen op zolder te houden. Niettemin trapte menige brieflezer er lelijk in. ‘Moet niet gekker worden hier in Nederland’, luidde de reactie van een goedgelovige. ‘Eerst zwarte piet, de negerzoenen enz. Nu dit. Mafklappers.’ Bijval was er ook van mensen die zich er al tijden aan ergeren dat Sinterklaas en Kerstman in elkaars vaarwater zitten.

Aan de Facebookreacties te zien, kunnen de mensen in Halderberge wel om de grap lachen. Een enkeling reageert met een knipoog: "ik laat de gordijnen nog wel dicht”.

Van wie de brief afkomstig is, is onduidelijk. Wel is zeker dat de briefschrijver in Halderberge niet bijster origineel is. Hij of zij heeft het Tilburgse schrijven gekopieerd, maar wel de boete aangepast. De Tilburgers zouden een boete van 132 euro riskeren. In Halderberge zouden de mensen 41 euro meer kwijt zijn. De Halderbergse brief is ondertekend door een niet-bestaande wethouder (schepen, red.) C.G.M. Noorderling.

Ontvangt u deze brief? Snel verscheuren dan! Hij is niet van ons afkomstig! #nepnieuws pic.twitter.com/F2H9R2cFwQ gemeente Halderberge(@ Halderberge) link