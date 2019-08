Strandgangers vergapen zich aan opborrelende zoetwaterbron in De Panne jv

27 augustus 2019

19u08 0 Het leukste van het web De zoetwaterbron op het strand van de Panne, waarover we gisteren al berichtten, heeft veel bekijks als nieuwe attractie. Het is een opvallend maar tegelijkertijd normaal natuurfenomeen, dat er bovendien altijd al was, en niet alleen daar.

Op videobeelden van Radio 2 hierboven is het opborrelende water duidelijk te zien. Geoloog Emmanueel Van Houtte legt het natuurlijke fenomeen uit: “Door infiltratie van regenwater in het duinenzand vormt zich een natuurlijk zoetwaterreservoir onder de duinen. Het water staat onder druk en zoekt een uitgang, in dit geval op het strand”, legt geoloog Emmanuel Van Houtte uit.

Dat is wat er zich nu voordoet in De Panne ter hoogte van het Leopold I-monument, waar het water op het strand constant opborrelt om vervolgens in zee te stromen. De zoetwaterbron is cirkelvormig en een halve meter diep. Ze is alleen zichtbaar bij laag water. Vermoedelijk hebben kinderen er ook kuilen gegraven, waardoor het natuurfenomeen nog zichtbaarder wordt.

Nieuw is het niet en het komt overal voor aan onze kust waar er duinen zijn. “De zoetwaterbel onder het strand is hier al sinds jaar en dag”, bevestigt Vincent Geerardyn, hoofdredder van De Panne. “Af en toe vindt het water een nieuwe doorgang en verandert de bron van plaats.”

Nog dit geruststellende nieuws: het gaat helemaal niet om drijfzand, zoals velen denken. Toch is voorzichtigheid geboden, omdat er wel een duidelijk niveauverschil in het zand voelbaar is.

