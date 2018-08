Strand of deur? Internet raakt het maar niet eens over deze optische illusie KVDS

30 augustus 2018

10u24 2 Het leukste van het web Er doet een nieuwe optische illusie de ronde op sociale media en niemand lijkt het eens over wat ze voorstelt: een strand of een deur. Het beeld werd zaterdag gepost door de Schotse Rebecca Reilly (21) en intussen bijna 20.000 keer gedeeld.

Wie slapeloze nachten overhield aan de hele discussie rond de witte of de blauwe jurk enkele jaren geleden en de opname van eerder dit jaar waarop sommigen Yanny hoorden en anderen Laurel, leest beter niet verder. Want er is een nieuwe hetze van hetzelfde kaliber. (lees hieronder verder)

Is this a door or a beach??? Hahahaha😖🙄 pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy 𝕓𝕖𝕔𝕜𝕪(@ rebeccareilly__) link

Zaterdag postte een Britse vrouw een foto op Twitter waarop een blauwe, groene en witte streep te zien was, met de vraag wat het voorstelde: een strand of een deur. De reacties lieten niet lang op zich wachten en ze waren erg verdeeld. Waar de ene overduidelijk een deur zag, was de ander er vast van overtuigd dat het om een foto van een strand ging, op zijn zijkant.





Becky liet de Twitteraars niet lang in het ongewisse en postte twee dagen later al de oplossing. Ze meldde dat het om een strand ging en stak er een foto bij waarop een heleboel badgasten te zien waren. Maar daarmee was de discussie nog niet achter de rug, want niet iedereen geloofde haar. (lees hieronder verder)

Itsssssss aaaaaa pic.twitter.com/LhG5dTDj2e 𝕓𝕖𝕔𝕜𝕪(@ rebeccareilly__) link

“De mensen in dit beeld zijn er duidelijk in gefotoshopt. Zoom in en je zal zien dat er vierkantjes rond elk groepje zitten”, klonk het onder meer. “Het zijn perfecte vierkantjes. Het zijn mensen die op een foto van een deur zijn gezet, een foto die genomen is met een Androidsmartphone.” (lees hieronder verder)

The people in this image have clearly been poorly photoshopped in.

Zoom in, you'll see the squares around each set of people. Chris Green(@ greenie84UK) link

My man, I wouldn’t have even looked for that. I’m a video editor and I know shitty quality when I see it. Those are perfect squares. He threw some fucking people in a pic of a door taken from an android phone Mason(@ Warezy) link

Maar ook daar was niet iedereen het over eens. “Ik ben een videobewerker en je kan in de eerste foto zien dat de mensen uit het beeld zijn gehaald”, meende een andere Twitteraar. “De resolutie is niet hoog, maar je kan duidelijk zien welk beeld vals is.”

I’m a video editor too... lol. In the original pic you can see the people are taken out of the picture. It’s low res but you can tell which one is fake. Sorry hun. Keep your day job 🇹🇭คย์ดิน(@ kadezko) link