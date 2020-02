Storm op komst: “ideaal weer” voor Kampioenschap Tegenwindfietsen in Nederland LH

07 februari 2020

11u18

Bron: AD.nl, ANP 2 Het leukste van het web Windkracht 8 à 9, windstoten van rond de 90 kilometer per uur en 300 waaghalzen en windfanaten: dat is het recept van het Kampioenschap Tegenwindfietsen dat zondag plaatsvindt op de Oosterscheldekering in Zeeland.

Op het moment van het kampioenschap zal storm Ciara de deelnemers de stuipen op het lijf jagen, maar dat zijn voor de organisatie ideale omstandigheden. Alleen bij een zuidwestenwind van 7 Beaufort of hoger gaat het evenement door. Een paar jaar geleden waaide het ook keihard, met uitschieters tot zelfs windkracht 11. En toen ging het kampioenschap ook gewoon door.

“De fietsers gingen tergend langzaam en van links naar rechts over het parcours, maar het was niet gevaarlijk. In het ergste geval waai je om bij zo’n harde wind”, zegt organisator Robrecht Stoekenbroek. “Het kampioenschap gaat hoe dan nu ook door. Tenzij het echt gevaarlijk wordt, er moeten geen deelnemers van de kering vliegen. Of de wind moet plots toch van richting veranderen of in kracht afnemen.”

Zonder versnellingen

De deelnemende krachtpatsers gaan van start op klassieke herenfietsen, zonder versnellingen maar met terugtraprem. Daarmee beuken ze 8,5 kilometer lang tegen de wind in. Het evenement is dit jaar extra aangekleed met een stormbestendige tribune voor het publiek, ‘orkaanorkest’ en een zogeheten ‘vomit area’, ofwel een spuughoek.

Inschrijven is trouwens niet meer mogelijk. Het evenement is helemaal uitverkocht.

We zijn he-le-maal uitverkocht! Het liep storm vandaag. Individuele startbewijzen vlogen de deur uit en nu zitten we ook op de max qua ploegen. De grote vraag is nu natuurlijk: wie wint er van de wind? Wie wint de 6e Editie van het @Eneco NK Tegenwindfietsen? #nktegenwindfietsen pic.twitter.com/oaUe8KrNeu NK Tegenwindfietsen(@ NKTegenwind) link