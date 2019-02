Sterrenzaak serveert letterlijk gebakken lucht (en die ziet er betoverend uit) sam

26 februari 2019

17u25

Bron: KameraOne 0

Feva Restaurant in het Italiaanse Castelfranco Veneto pakt uit met gebakken lucht. De ‘aria fritta’ wil de essentie vatten van vertoeven in de buitenlucht en het inademen van schone lucht. De krokante lekkernij is gemaakt van tapiocaschil die eerst wordt gebakken en daarna gefrituurd. De lichte bollen worden dan grondig gedroogd om alle olie te verwijderen, waarna ze tien minuten lang worden doordrenkt met lage hoeveelheden ozon. Volgens de koks geeft dat proces de hapjes niet alleen een speciaal aroma, maar ook een toets van de hoogte, de sneeuw en de pure lucht waarvoor het noorden van Italië bekendstaat.

De gebakken lucht wordt geserveerd op een bedje van suikerspin met een veganistische mayonaise met witte sesam- en chiazaadjes. Het gerecht van de sterrenzaak wordt besprenkeld met blauw zoutpoeder, dat de blauwe hemel moet voorstellen. Aan tafel wordt op de gebakken lucht nog een snuifje kweepeerazijn gespoten, die samen met de suikerspin een soort ‘bakeffect’ veroorzaakt. Het ‘sexy gerechtje’ kost 25 euro.

Bekijk ook: