Stan biedt zichzelf te koop aan bij CoolBlue als sollicitatie: “Geniaal” Thijmen Alleman

28 augustus 2020

21u31 0 Het leukste van het web Wat moet je doen om op te vallen tussen de grote stapels met sollicitanten voor de job die jij zo graag wil? Soms is het een hele klus om dat voor elkaar te krijgen, maar voor Nederlander Stan van Bokhoven niet. Hij krijgt in ieder geval niets dan lof vanwege zijn sollicitatie bij webwinkel CoolBlue. En met succes zo lijkt het.

Maandag verscheen de sollicitatie van Van Bokhoven op LinkedIn. Hij plaatste hemzelf. En hoe! Niet met een standaard motivatiebrief en cv erbij. Nee, als artikel in de webwinkel. Alles zit erin verwerkt. Verwacht salaris, sterke punten, eerdere medewerkers. En natuurlijk moet je een sollicitatie kracht bij zetten met veel positieve reviews.

Het belangrijkste voor de Nederlander zelf: CoolBlue is gevallen voor de bijzondere sollicitatie. Al snel liet het bedrijf weten onder de post: “Stan, wat een binnenkomer. Je hebt ons helemaal omvergeblazen. We zijn megafan van jouw sollicitatie en de eerste review kan je in je zak steken! (‘Die zit’, red.)”

Onder de originele post wordt inmiddels door meerdere mensen van het bedrijf bevestigd dat er contact is tussen een recruiter en Van Bokhoven.

Tekst loopt door onder de foto.

CoolBlue verwijst er in haar eigen advertentie al naar dat de sollicitatie viraal is gegaan. En dat is ook het geval. Op verschillende sociale media wordt veel gereageerd op de actie van Van Bokhoven. Sommige mensen vinden het gewoon leuk of opvallend, maar woorden als ‘geweldig’ en ‘geniaal’ komen ook voorbij. ”Ik neem aan dat hij per 1/9 aan de slag is”, zegt de een. “Check, creatief solliciteren!”, geeft een ander aan.



Overigens kan het idee voor CoolBlue niet helemaal nieuw zijn. Enkele (oud-)medewerkers vertellen en laten zien hoe zij dat eerder ook al deden (zie onder).