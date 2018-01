Stad stuurt heerlijke tweet: "That bitch is géén goede voornaam" TK

Het leukste van het web We weten niet wie er precies achter de Twitteraccount van Stad Antwerpen schuilgaat, maar hij/zij heeft alvast een zeer fijn gevoel voor humor. Op de vraag of je je voornaam officieel kan veranderen in 'that bitch', hield de twitteraar het hoofd ijzig koel.

Ondanks een serieuze vleug sarcasme gaf Stad Antwerpen toch een duidelijk antwoord. "Hoi, de wet bepaalt dat de gevraagde voornaam geen aanleiding mag geven tot verwarring en jou of anderen niet mag schaden. We vrezen dat "that bitch" dus niet aan de voorwaarden voldoet", klonk het droog. Dat weten we dan ook alweer.

