Stacey ontdekt dat verloofde chocolade opbergt in koelkastkluis. Haar hilarische reactie gaat viraal

19 september 2019

20u14

Bron: Daily Mirror 0 Het leukste van het web De Brit Dave Williams heeft een wel heel drastische manier bedacht om te beletten dat zijn gezin aan de haal gaat met zijn favoriete chocolade. Toen zijn aanstaande vrouw Stacey de koelkast opende, ontdekte ze er een... heuse kluis.

Een huisgenoot of partner die je favoriete snack helemaal opeet terwijl je er de hele dag naar uitkeek? Het is voor velen wellicht herkenbaar. Een Britse man was het blijkbaar zodanig beu dat hij zijn chocoladesnacks in de koelast in een kluis met 3-cijferige code stak.

Zijn verloofde Stacey was duidelijk not amused toen ze de koelkast opende. “Je koopt een huis samen, hebt samen een kind, je verlooft je, plant samen een bruiloft en dan gebeurt dit! Dave koopt een koelkastkluis omdat hij met mij zijn chocolade niet meer wil delen”, schrijft ze in een hilarische post op Facebook. “Iemand die hem wil? Dit is toch breakup-materiaal?! Eikel!”

Het bericht werd intussen al 52.000 keer geliket en 59.000 keer gedeeld. Daarnaast zijn er liefst 114.000 reacties. Sommige mensen vinden het idee van Dave geniaal en zeggen dat ze zelf zo’n kluis willen aanschaffen. “Ik denk dat ik nu zelf moet investeren in eentje zodat twee mensen het spel kunnen spelen”, grapte Stacey nog. De Lockabox kost omgerekend zo’n 34 euro op Amazon.