Staande ovatie voor student met autisme na krachtige speech op diplomafeest Joeri Vlemings

14 juni 2018

14u10

Bron: CBS 0 Het leukste van het web Sef Scott had het in zijn speech tijdens de diploma-uitreiking van zijn school in Texas over 'het onverwachte'. De afstuderende student belichaamde zélf helemaal zijn onderwerp. Sef is een jongen met autisme, die het niet gewend is verbaal en sociaal sterk uit de hoek te komen. Maar zijn onverwachte rede voor een groot publiek was enorm krachtig.

Sef Scott stak meteen van wal: "Onverwacht! Dat is wat ik wil dat jullie onthouden. Onverwacht. Eerst en vooral kan ik mij voorstellen dat het totaal onverwacht is dat ik, als je weet wie ik ben, hier sta te speechen. Laat mij even deze onverwachte keuze van spreker toelichten. Ik ben Sef Scott en ik ben een student met leerverschillen. Specifieker heb ik autisme en een socialecommunicatiestoornis. Ik heb wel net als jullie een woordenschat en ik kan ook fysiek woorden produceren en uitspreken, maar het is niet normaal voor mij om te speechen. Dat ik nu toch hier voor jullie sta te spreken, ik, dat alleen al is onverwacht."

De moedige student kreeg meteen applaus, waar hij gezwind en geconcentreerd doorheen praatte. Hij moest namelijk nog de erg belangrijke reden kwijt waarom hij achter het spreekgestoelte was gekropen. Zijn broer inspireerde hem. Die overleefde een hersentumor en ging daarna vaak publiekelijk spreken om geld in te zamelen voor het goede doel. Sef zei dat zijn broer en zijn moeder hem hadden geholpen om zijn afstudeerspeech woord voor woord op papier te krijgen, zodat hij zou gehoord worden.

De rode draad was het onverwachte, maar Sef maakte ook grapjes. Dat ze allemaal samen afstudeerden, wist hij. "Hoe? Wel, dat is nogal duidelijk. Jullie zijn hier allemaal samen met mij op het diplomafeest, met al jullie mantels en baretten. Ja, ik heb autisme, maar ik ben ook een wijsneus. Onverwacht, hé?" Opnieuw applaus.

Maar met het thema 'onverwacht' bracht Sef een ernstige boodschap. Laat eens iemand voorgaan in de rij in het restaurant. Dat noemde hij "een simpel gebaar dat een mogelijk sombere dag kan opfleuren". Of: schenk de tickets voor een concert die je zelf niet kan gebruiken gewoon weg. En maak even tijd, suggereerde Sef, om mensen met een beperking te bedanken als ze je groenten hebben ingepakt. "Je kan onverwachte momenten rondstrooien in je dagelijkse leven waarvan mensen rondom je kunnen genieten, terwijl het jou nauwelijks moeite kost", zei hij.

De speech duurde zo'n zes minuten, een waar exploot voor Sef. De kracht van zijn praatje zat echter niet in de kwantiteit maar in de kwaliteit van zijn woorden. Het was ook daarom dat hij een staande ovatie kreeg. Congrats, Sef!