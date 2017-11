Sta je er ook weer in? Dit zijn 100 gedachten die door ieders hoofd gaan in de file KVDS

09u42

Het is een van de meest gehate momenten van de dag: het ogenblik dat de wagens voor je alle vier hun richtingaanwijzers aanzetten en beginnen te vertragen. Tot je helemaal stilstaat en geen meter meer vooruit gaat. Wedden dat de volgende gedachten dan door je hoofd gaan?

1. Waarom stopt iedereen?

2. Wacht, dat zijn heel wat remlichten.

3. Ugh… Neeeeeeeee!!

4. Oh, oké, we gaan vooruit.

5. Verdorie, vals alarm.

6. Dit gaat zoooooo traag.

7. Waarom gaan de wagens op de middelste rijstrook sneller?

8. Misschien moet ik van rijstrook veranderen.

9. Oké, dit gaat goed.

10. Wacht, nu gaat het links sneller!

11. Waarom ben ik daar weggereden?

12. Ik ga weer naar links.

13. Laat me er alsjeblieft tussen, meneer!

14. Ik heb mijn richtingaanwijzer aan!

15. Alsjeblieft?

16. Eindelijk. Dank je.

17. OMG. Ik zou zweren dat de middelste rijstrook weer sneller gaat.

18. Ik sta zo helemaal stil.

19. Waarom is deze rijstrook de enige die geen meter beweegt?

20. Dit is zo frustrerend.

21. Mijn remmen klinken vreselijk.

22. Die vrachtwagens rijden alsof het Smarts zijn.

23. Ah, rij niet tegen mij!

24. Oef, dat was nipt.

25. Ugh, ik moet naar rechts voor die exit.

26. Excuseer me nog eens, iedereen!

27. Laat me er alsjeblieft tussen!

28. Oké, exit over twee kilometer.

29. Dit gaat een eeuwigheid duren.

30. “Vertraging verderop”? Je maakt een grapje, verkeersbord.

31. Ik ben zo moe van de hele tijd de rem in te duwen.

32. Meneer, je kan de pechstrook niet gebruiken om rond me te rijden.

33. Meneer, alsjeblieft.

34. Meneer!

35. Oh, geweldig, nu ben je met een nieuwe trend begonnen.

36. Ik laat er niemand tussen, vergeet het.

37. Je gaat tegen me aan botsen!

38. Stop!!!

39. Iedereen is zo egoïstisch.

40. Oh, ik ben blij dat je twee wagens voor mij zit nu.

41. Ja, jij gaat zo veel sneller op je bestemming zijn!

42. Onnozelaar.

43. Nog anderhalve kilometer.

44. Ik ga hier sterven op deze snelweg.

45. Dit is de meest frustrerende dag van mijn leven.

46. Jezus! Stop met het gebruiken van de pechstrook om me voorbij te steken.

47. De zon verblindt me.

48. Ze zit zo laag! Mijn zonneklep is niet groot genoeg!

49. Dit is ellende.

50. Ik heb de radio nodig.

51. Oh, ik vind dit nummer geweldig.

52. Spijtig, het is gedaan.

53. Ah! Jezus, die zaten bijna tegen elkaar!

54. Dit is een slagveld.

55. Nog een kilometer van deze ellende.

56. Je hebt me net de pas afgesneden!

57. Koop geen dikke wagen als je niet weet hoeveel plaats je nodig hebt om in te voegen.

58. Ik moet naar toilet…

59. Al dat starten en stoppen is dodelijk voor mijn blaas.

60. Meneer, laat alsjeblieft geen gat van een meter tussen jou en de wagen voor je.

61. Hij rijdt maar niet door.

62. Waarom rij je niet door?

63. Ik toeter, het kan me niet meer schelen.

64. Bedankt om door te rijden, Jezus!

65. Echt? Opnieuw?

66. Rij door!!

67. Ik ga die idioot voorbijsteken.

68. OMG, hij is aan het bellen!

69. Hang op en rij door!

70. Ik haat iedereen.

71. Nog een kilometer.

72. Ik moet weer op de rechterrijstrook raken.

73. Dit is de definitie van stress.

74. Oh, ik moet echt plassen!!!

75. Ah, die oude dame laat me ertussen.

76. Dank je!

77. Oei, ze is niet gelukkig.

78. Sorry!!

79. Ik kan niet geloven hoe lang dit duurt.

80. Oké, dit is de laatste exit voor die van mij. Komaan, mensen.

81. OMG!

82. Zijn dat politielichten?

83. Is er iets gebeurd of is het een kijkfile?

84. Ik zei: is er iets gebeurd of is dit een kijkfile?

85. Wat is er ginds toch aan de hand?

86. Oh, goeie God, ik sta hier al zo lang door een kijkfile!

87. Iedereen doorrijden, er is niets te zien!

88. Komaan, ik moet naar toilet!

89. Iedereen, stop met staren naar het ongeval!

90. Nog even en ik ga door mijn dak!

91. Oh, wow, zie dat ongeval!

92. Hm, het ziet ernaar uit dat iedereen oké is.

93. Maar die wagens, wow.

94. Griezelig!

95. Stop met toeteren naar mij, ik kijk gewoon naar wat er aan de hand is!

96. Iedereen is zo gemeen!

97. Wel, dat was vreselijk.

98. Het verkeert suckt.

99. Gelukkig is het voorbij.

100. Eindelijk kan ik doorrijden!

