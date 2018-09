Sprookjesachtig het nieuwe jaar inzetten? Je kan in Efteling oudejaarsavond vieren HR

06 september 2018

Het Nederlandse pretpark Efteling is gestart met de ticketverkoop voor oudejaarsavond. Tussen 19 uur en 1 uur vindt op 31 december een Oud & Nieuw-feest plaats, alle attracties zijn open. Het nieuwe jaar wordt ingezet met een vuurwerkshow.

Een ticket voor het oudejaarsavondfeest in de Efteling kost 40 euro. In die prijs zit een glaasje bubbels, een oliebol en prachtig vuurwerk inbegrepen, net als gratis parking. Wie het extra feestelijk wil maken, kan zich ook inschrijven voor diner- of slaaparrangementen, inclusief "betoverend entertainment, hartige en zoete zaligheden en drank, en eventueel een overnachting. Meer info over de prijzen kan je hier vinden.

Het pretpark luidt het nieuwe jaar vanaf 23.45 uur op twee plaatsen in met vuurwerk: rond de Siervijver en rond de Vonderplas. Zelf vuurwerk meenemen is niet toegestaan.

Nieuwjaar vieren in de Efteling kan al sinds verschillende jaren. De voorbije jaren was het evenement telkens uitverkocht. Er zijn telkens ook veel Belgen bij die bezoekers.